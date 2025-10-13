پرەزيدەنت «شۆەيتساريا - قازاقستان» پارلامەنتتىك دوستىق توبىنىڭ مۇشەلەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قازاقستان ەۋروپاداعى ۋاقىت تەزىنەن وتكەن سەنىمدى سەرىكتەسى سانالاتىن شۆەيتساريامەن ۇزاق جىلداردان بەرى قالىپتاسقان قارىم-قاتىناسقا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ 2021 -جىلى شۆەيتسارياعا جاساعان رەسمي ساپارى ەكى ەل اراسىنداعى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا بەرىك نەگىز قالاعانىنا نازار اۋداردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، شۆەيتساريالىق دەپۋتاتتار دەلەگاتسياسىنىڭ ەلىمىزگە كەلۋى جان- جاقتى ىقپالداستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا قوس تاراپتىڭ دا نيەتتى ەكەنىن كورسەتەدى.
بۇل رەتتە ءوزارا تۇسىنىستىكتى نىعايتىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋدا پارلامەنتتىك ديپلوماتيانىڭ ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىنا ءمان بەرىلدى.
«شۆەيتساريا - قازاقستان» پارلامەنتتىك دوستىق توبىنىڭ ۇيلەستىرۋشىسى فيليپپو لومباردي قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتىپ، شۆەيتساريانىڭ سەرىكتەستىك بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە جانە بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋدە استانا مەن بەرن اراسىنداعى ساۋدا- ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى، سونداي- اق حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ءىس-ارەكەتتەردى ءوزارا ۇيلەستىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، الماتى مەن شۆەيتساريا اراسىنداعى ساۋدا اينالىمى 303 مىڭ دوللارعا جەتتى.