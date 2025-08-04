عارىشكەر تالعات مۇسابايەۆ ومىردەن ءوتتى. پرەزيدەنت ۇشقىش-عارىشكەردىڭ وتباسىنا كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ۇشقىش-عارىشكەر، حالىق قاھارمانى تالعات مۇسابايەۆتىڭ وتباسى مەن جاقىن تۋىستارىنا كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ايگىلى ۇشقىش-عارىشكەر، حالىق قاھارمانى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى تالعات مۇسابايەۆتىڭ دۇنيەدەن وتۋىنە بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتتى.
- تالعات امانگەلدى ۇلى ءۇش مارتە عارىشتى باعىندىرعان، اشىق كوسموسقا شىعىپ، ايتۋلى ەرلىگىمەن ەلىمىزدىڭ اتىن الەمگە تانىتقان باتىر تۇلعا ەدى. وتاندىق اەروعارىش سالاسىن دامىتۋعا بار كۇش-جىگەرىن جۇمساپ، ەسەلى ەڭبەك ەتتى. سەنات دەپۋتاتى جانە قوعام قايراتكەرى رەتىندە كوپتەگەن يگى ىسكە باستاماشى بولدى. كاسىبي بىلىكتىلىگىمەن، اينالاسىنا سىيلى ازاماتتىق قالپىمەن حالىقتىڭ قۇرمەتىنە بولەنگەن تالعات امانگەلدى ۇلىنىڭ جارقىن بەينەسى ۇمىتىلمايدى. يمانى سالامات، جانى ءجانناتتا بولسىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
تالعات امانگەلدى ۇلى مۇسابايەۆ 1951 -جىلى 7-قاڭتاردا الماتى وبلىسى جامبىل اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول - كەڭەستىك جانە قازاقستاندىق عارىشكەر، ساياسي قايراتكەر، حالىق قاھارمانى، تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى (2008)، اۆياتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى (2007)، قازاقستان ۇلتتىق عارىش اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى (2007-2016) جانە ق ر پارلامەنتى سەنات دەپۋتاتى (2017-2023) بولدى.