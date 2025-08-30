ق ز
    پرەزيدەنت ش ى ۇ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجين قالاسىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانجين قالاسىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Ақорда

    بۇگىن «ينبينگۋان» مەملەكەتتىك رەزيدەنتسياسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ كەلىسسوز جۇرگىزەدى.

    Kassym-Jomart Tokayev lands in Tianjin for SCO summit
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق- قىتاي جان-جاقتى ءارى ماڭگى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى كونستيتۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    Kassym-Jomart Tokayev lands in Tianjin for SCO summit
    Photo credit: Akorda

    سونىمەن قاتار قىتايدىڭ ەڭ ءىرى باسىلىمى China Daily قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «قازاقستان مەن قىتايدىڭ بەرىك ءارى سەنىمدى قارىم-قاتىناسى - تابىستى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەپىلى» اتتى ماقالاسىن جاريالادى. Kazinform وسى ماتەريالدىڭ بەيرەسمي اۋدارماسىن وقىرماندار نازارىنا ۇسىنادى.

