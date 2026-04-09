پرەزيدەنت دينا يسلامبەكوۆا مەن نادەجدا ريابەتستى ازيا چەمپيوناتىنداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ دينا يسلامبەكوۆا مەن نادەجدا ريابەتستى بوكستان ازيا چەمپيونى اتانۋىمەن قۇتتىقتادى.
مەملەكەت باسشىسى بوكسشى قىزداردىڭ اسقان شەبەرلىگى، جەڭىسكە دەگەن ەرىك-جىگەرى مەن وتانشىلدىق سەزىمى جانكۇيەرلەردى ءتانتى ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرىنە الداعى الەم چەمپيوناتتارى مەن لوس-اندجەلەس وليمپياداسىندا بيىكتەن كورىنۋىنە تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ سەۋلدە وتەتىن «كورەيا - ورتالىق ازيا» سامميتىنە قاتىساتىنىن حابارلاعان ەدىك.