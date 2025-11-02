پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى قىزمەتكەرلەرى اراسىندا قازاق كۇرەسىنەن تۋرنير ءوتتى
استانا. KAZINFORM - جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى «جەكپە-جەك» كۇرەس سارايىندا ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى قىزمەتكەرلەرى اراسىندا قازاق كۇرەسىنەن ءداستۇرلى تۋرنير ءوتتى.
شارانىڭ ماقساتى - ۇلتتىق سپورت ءتۇرىن ناسيحاتتاۋ، جاستاردىڭ دەنە شىنىقتىرۋعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن دارىپتەۋ. سونىمەن بىرگە، تۋرنير ۇجىمدار اراسىنداعى كورپوراتيۆتىك رۋحتى نىعايتۋعا جانە سپورتتىق تاجىريبە الماسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جارىسقا پرەزيدەنت ءىس باسقارماسىنا قاراستى ءتۇرلى مەكەمەلەر مەن ۇيىمداردان كەلگەن 50 سپورتشى قاتىستى.
ناتيجەسىندە 82 كەلىگە دەيىنگى سالماق بويىنشا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ قىزمەتكەرى نۇربولات قۇلمانوۆ 1-ورىن، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتۋ باسقارماسىنان ەرنۇر تۇرسىن 2-ورىن جانە مەديتسينالىق ورتالىق اۋرۋحاناسىنان كەلگەن مەدەت ماحانبەت 3-ورىن الدى.
82 كەلىدەن جوعارى سالماقتا:
1-ورىن - ەسەن تۇگەلباي (پ ءا اكىمشىلىك عيماراتتار ديرەكسياسى)، 2-ورىن - جانسەرىك قىدىرباي (پ ءا اكىمشىلىك عيماراتتار ديرەكسياسى)،
3-ورىن - امان تۇگەلباي (پ ءا اكىمشىلىك عيماراتتار ديرەكسياسى).
- مەن ءۇشىن بۇل تۋرنير جاي عانا جارىس ەمەس. بۇل ەرىك-جىگەر مەن ۇلتتىق سپورتقا قۇرمەتتى كورسەتۋ مۇمكىندىگى. قازاقشا كۇرەس ءبىزدى بىرىكتىرەدى جانە ناعىز جەڭىس - ءوزىڭدى جەڭۋ ەكەنىن ەسكە سالادى، - دەدى 82 كەلى دەيىنگى سالماقتاعى جەڭىمپاز نۇربولات قۇلمانوۆ.
«ەڭ ۇزدىك ءادىس» نوميناتسياسىندا قايىربەك ومار (پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى) جانە «ەڭ جاسى ۇلكەن قاتىسۋشى» نوميناتسياسىندا - ەستاي تاشيەۆ («بۋراباي دامۋ») ارنايى جۇلدە الدى.
تۋرنيردى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قامتۋ باسقارماسى مەن ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى ۇيىمداستىردى، سونداي-اق قازاق كۇرەسى فەدەراتسياسى قولداۋ كورسەتتى.
ايتا كەتەيىك، قازاق كۇرەسىنەن الەم كۋبوگىندا قازاقستان قۇراماسى 6 التىن مەدال جەڭىپ الدى.
اۆتور ايجان سەرىكجان قىزى