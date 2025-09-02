پرەزيدەنت Cnpc كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى China National Petroleum Coprporation (cnpc) ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى داي حوۋلياندى قابىلدادى، - دەپ حابارلايدى اقوردا.
كەزدەسۋ بارىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ CNPC كومپانياسى قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز سالاسىنداعى بۇرىننان كەلە جاتقان ستراتەگيالىق سەرىكتەسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى وسى جىلدار ارالىعىندا كومپانيامەن جوعارى دەڭگەيدە ىنتىماقتاستىق ورناعانىنا نازار اۋدارىپ، ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكا سەكتورى ءۇشىن ءمانى زور اۋقىمدى جوبالاردى بىرگە اتقارۋعا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى. اڭگىمەلەسۋ كەزىندە كومىرسۋتەگىن ءوندىرۋ جانە وڭدەۋ باعىتىنداعى ستراتەگيالىق باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەسىنە دەن قويىلدى.
پرەزيدەنت جىلدىق قۋاتى 12 ميلليون تونناعا دەيىن جەتەتىن شىمكەنت مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن جاڭعىرتۋ وزەكتى ەكەنىن ايتتى. سونداي-اق گاز حيمياسى ءوندىرىسىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسىنا توقتالدى.
بۇدان بولەك، اقتوبە وبلىسىنداعى كارباميد زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى جونىندە پىكىر الماستى.
اتالعان كاسىپورىن ەلىمىزدەگى اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ وركەندەۋىنە تىڭ سەرپىن بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايداعى رەسمي ساپارى اياسىندا ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەرى دين سيۋەسيانمەن بىرگە بەينەبايلانىس ارقىلى جامبىل وبلىسىندا جەل گەنەراتورلارىنا ارنالعان قوسالقى بولشەكتەر شىعاراتىن زاۋىتتىڭ العاشقى كەشەنىن سالتاناتتى تۇردە ىسكە قوستى.