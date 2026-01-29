پرەزيدەنت ءۇش اگەنتتىكتىڭ فۋنكتسيالارىنا وزگەرىستەر ەندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا، تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا جانە جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتۋدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار جارلىقتارعا وزگەرىستەر ەنگىزدى.
پرەزيدەنت جارلىعىمەن ءۇش مەملەكەتتىك ورگاننىڭ، اتاپ ايتقاندا قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ، باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ جانە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ فۋنكتسيالارى كەڭەيتىلىپ، ناقتىلاندى.
قۇجاتقا سايكەس، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى زاڭناما تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىنا باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ جونىندەگى وكىلەتتىكتەرى ناقتىلاندى. اگەنتتىكتىڭ باقىلاۋ اياسىنا قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق- كرەديتتىك اگەنتتىگى، بەيرەزيدەنت بانكتەر مەن ساقتاندىرۋ ۇيىمدارىنىڭ فيليالدارى، بەيرەزيدەنت ساقتاندىرۋ بروكەرلەرى، سونداي-اق ۇلتتىق پوشتا وپەراتورى ەنگىزىلدى.
سونىمەن قاتار باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ فۋنكتسيالارىنا دا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، اگەنتتىككە تاۋار بيرجالارىنىڭ، تاۋار بيرجالارىندا قىزمەت اتقاراتىن جانە بيرجالىق تاۋارلارمەن مامىلە جاسايتىن بيرجالىق بروكەرلەردىڭ، سونداي-اق تاۋار بيرجالارىنىڭ كليرينگتىك ورتالىقتارىنىڭ قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا، تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا جانە جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتۋدى قارجىلاندىرۋعا قارسى زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋىنا باقىلاۋ جاساۋ مىندەتى جۇكتەلدى.
بۇدان بولەك، اگەنتتىككە قارجىلىق مونيتورينگ جونىندەگى ۋاكىلەتتى ورگانمەن كەلىسۋ ارقىلى تاۋار بيرجالارى، بيرجالىق بروكەرلەر جانە كليرينگتىك ورتالىقتار ءۇشىن ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى بەكىتۋ فۋنكتسياسى بەرىلدى.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى تۋرالى ەرەجەگە دە ءبىرقاتار وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. اگەنتتىك قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا، تەرروريزمدى نەمەسە جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتۋدى قارجىلاندىرۋعا قاتىسى بار دەپ كۇدىك تۋىنداعان جاعدايدا، جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار، سونداي-اق زاڭدى تۇلعا قۇرماي ارەكەت ەتەتىن شەتەلدىك قۇرىلىمدار تۋرالى اقپاراتتى قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى مەملەكەتتىك ورگاندارعا جولدايدى ءارى بۇل جونىندە باس پروكۋراتۋرانى حاباردار ەتەدى.
سونداي-اق اگەنتتىككە جاريا لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ، ولاردىڭ جۇبايلارى مەن جاقىن تۋىستارىنىڭ تىزبەسىن جۇرگىزۋ جانە ونى قالىپتاستىرۋ ءتارتىبىن ايقىنداۋ قۇزىرەتى بەرىلدى.
بۇدان بولەك، قىلمىستىق جازاسىن وتەپ شىققان، ءبىراق سوتتىلىعى ءالى الىنباعان ادامداردى تەرروريزم مەن ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋعا بايلانىستى تۇلعالار تىزىمىنەن شىعارۋ ءتارتىبىن ايقىنداۋ جونىندەگى نورمالار ناقتىلاندى.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ فۋنكتسيالارى كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس-قيمىل شارالارىن قابىلداۋمەن، قارجىلىق مونيتورينگ سالاسىنداعى تاۋەكەلدەردى باعالاۋ جۇمىستارىن ۇيلەستىرۋمەن جانە تاۋەكەلدەردى تومەندەتۋگە باعىتتالعان شارالاردى ىسكە اسىرۋمەن تولىقتىرىلدى.
سونىمەن قاتار اگەنتتىككە قارجىلىق مونيتورينگ سۋبەكتىلەرىنىڭ زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋىنا مەملەكەتتىك باقىلاۋ جۇرگىزۋ، ۇكىمەتكە ءتيىستى ۇسىنىستار ەنگىزۋ، كليەنتتەردى ءتيىستى تەكسەرۋ ءتارتىبىن جانە جەكە كابينەت جۇرگىزۋ قاعيدالارىن ايقىنداۋ وكىلەتتىكتەرى بەرىلدى.
اتالعان جارلىق قولدانىسقا ەنگىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىندە كەڭەس وتكىزىپ، ۆەدومستۆوعا جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانا وتىرىپ اناليتيكالىق جۇمىستى كۇشەيتۋدى تاپسىرعان، سونداي-اق كاسىپكەرلەرمەن ءوزارا ءىس- قيمىل تاسىلدەرىن قايتا قاراۋ قاجەتتىگىن اتاپ وتكەن بولاتىن.