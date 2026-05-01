پرەزيدەنت: ءبىزدىڭ تاريحىمىز، بۇگىنىمىز جانە بولاشاعىمىز - ءبىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇرمەتتى وتانداستار!
سىزدەردى قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى مەرەكەسىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
بۇل - قوعامىمىزدىڭ مىزعىماس قۇندىلىقتارىن پاش ەتەتىن قاستەرلى مەيرام. بىرلىك كۇنى حالقىمىزدىڭ تىلەكتەستىگى مەن اۋىزبىرشىلىگى، ءوزارا سىيلاستىعى مەن قۇرمەتى، وتانشىلدىعى مەن پەرزەنتتىك سۇيىسپەنشىلىگى كەڭىنەن دارىپتەلەدى.
كەزىندە تاعدىردىڭ جازۋىمەن ەلىمىزدە تۇراقتاعان ءتۇرلى ەتنوس وكىلدەرى قازاقستان اتتى كيەلى شاڭىراقتىڭ استىندا ءبىر ءۇيدىڭ بالاسىنداي تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. بۇل - بارىمىزگە ورتاق يگىلىك.
دانا حالقىمىز «تاتۋلىق - تاۋسىلماس باقىت» دەپ بەكەر ايتپاعان. ءبىز - بەيبىت زاماننىڭ ءقادىرىن بىلەتىن، اينالاسىنا جاناشىرلىقپەن قارايتىن، ءاردايىم كومەك قولىن سوزۋعا دايىن تۇراتىن ەلمىز. بۇل - ءبىرتۇتاس ۇلتىمىزدىڭ بولمىسىنا ءتان قاسيەت. ءبىز وسى بىرەگەي ءداستۇردى كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاپ قالۋىمىز كەرەك.
ءبىزدىڭ كوزقاراسىمىز ءارتۇرلى بولعانىمەن، تىلەگىمىز - ءبىر. «بىرلىگىمىز - ءارالۋاندىقتا» فورمۋلاسى مەملەكەتتىك ساياسات پەن ازاماتتارىمىزدىڭ كۇندەلىكتى ءومىرىنىڭ وزەگىنە اينالدى.
سوندىقتان ءبىز بىرلىك، ىنتىماق، ەتنوسارالىق جانە كونفەسسياارالىق تاتۋلىق قاعيداتتارىن جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسىندا ناقتى كورسەتتىك.
بۇل - قازاقستان حالقىنىڭ سانالى تۇردە جاساعان تاڭداۋى. سەبەبى ازاماتتارىمىز بارشاعا بىردەي قۇقىقتار مەن مۇمكىندىكتەر بەرەتىن ەلدە، ءادىل، تۇراقتى جانە باقۋاتتى قوعامدا تۇرۋدى قالايدى.
«زاڭ مەن ءتارتىپ» تۇجىرىمداماسى ەلىمىزدەگى اۋقىمدى جاڭعىرۋ ۇدەرىسىنىڭ ارقاۋى رەتىندە وسى بيىك ماقساتقا جەتۋىمىزگە كەپىل بولماق.
ءبىزدىڭ تاريحىمىز، بۇگىنىمىز جانە بولاشاعىمىز - ءبىر. بۇل - قازاقستان حالقىنىڭ سارقىلماس كۇش- قۋاتى مەن وتانشىلدىق رۋحىنىڭ ايقىن كورىنىسى. ءبىز ءبارىمىز ءبىر ەل بولىپ جۇمىلىپ، ءوسىپ- وركەندەۋ جولىندا بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرەتىنىمىزگە كامىل سەنەمىن.
قىمباتتى وتانداستار، بارشاڭىزعا زور دەنساۋلىق، اماندىق جانە باق-بەرەكە تىلەيمىن!
ايتا كەتەلىك 1-مامىر - كۇنتىزبەدەگى كەزەكتى قىزىل داتا ەمەس، قازاقستاندا مەكەن ەتەتىن جۇزدەگەن ەتنوستىڭ بەرەكە- بىرلىگىن ايشىقتايتىن، ۇلىقتايتىن كۇن.