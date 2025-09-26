پرەزيدەنت ءبىرقاتار سپورتشى مەن باپكەردى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ حورۆاتيانىڭ زاگرەب قالاسىندا وتكەن كۇرەس تۇرلەرى بويىنشا الەم چەمپيوناتىنداعى جوعارى جەتىستىكتەرى ءۇشىن سپورتشىلار مەن باپكەرلەردى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
«قۇرمەت» وردەنىمەن:
1. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى ايدوس سۇلتانعالي؛
2. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى نۇرقوجا قايپانوۆ؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ سپورت كوميتەتى - ورتالىق سپورت كلۋبىنىڭ جاتتىقتىرۋشى- وقىتۋشىسى كامال گادجيماگومەدوۆ ماراپاتتالدى.
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالى:
1. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى اسىلجان ەسەنگەلدىگە؛
2. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى الماتى قالاسىنىڭ «شاڭىراق» شاعىن اۋدانىنداعى وليمپيادا رەزەرۆىنىڭ رەسپۋبليكالىق مامانداندىرىلعان مەكتەپ-ينتەرنات-كوللەدجىنىڭ جاتتىقتىرۋشىسى ەركەبۇلان كەشۋبايەۆقا بەرىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ العىسى:
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ جاتتىقتىرۋشىسى يۋري مەلنيچەنكوعا جاريالاندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ليۆەرپۋل قالاسىندا وتكەن ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى بوكستان الەم چەمپيوناتىنداعى (World Boxing) سپورتتىق جوعارى جەتىستىكتەرى ءۇشىن ءبىر توپ سپورتشى مەن باپكەردى ماراپاتتاعان ەدى.