قىتاي 2026 -جىلعا ارنالعان سىرتقى ساياسات ستراتەگياسىن ايقىندادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۋاڭ ي 30-جەلتوقساندا ق ح ر-دىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان سىرتقى ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاھاندىق بەلگىسىزدىك كۇشەيگەن جاعدايدا پەكين عالامدىق وڭتۇستىكتىڭ ءرولىن نىعايتۋعا جانە الەمدەگى ءىرى دەرجاۆالارمەن تۇراقتى قارىم-قاتىناستاردى ساقتاۋعا نيەتتى.
پەكيندەگى دياويۋيتاي رەزيدەنسياسىندا وتكەن جىل سايىنعى ديپلوماتيالىق سيمپوزيۋمدا ءسوز سويلەگەن س ءى م باسشىسى 2026 -جىل ون بەسىنشى بەسجىلدىقتىڭ باستالۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلەتىنىن اتاپ ءوتىپ، بۇل قىتاي ديپلوماتياسى الدىنا جوعارى دەڭگەيدەگى مىندەتتەر قويىپ، جاھاندىق ۇدەرىستەرگە جۇيەلى كوزقاراستى تالاپ ەتەتىنىن ايتتى.
ۋاڭ ي قىتايدىڭ ءىرى دەرجاۆالار اراسىنداعى قاتىناستاردىڭ جاڭا فورماتىن قالىپتاستىرۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەتەكشى مەملەكەتتەردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىنىڭ سيپاتى جاھاندىق تۇراقتىلىققا تىكەلەي اسەر ەتەدى.
باسىمدىقتاردى بايانداۋدى اقش- پەن قارىم- قاتىناستان باستاعان مينيستر ءوزارا قۇرمەت، بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋ، ىنتىماقتاستىق پەن ءوزارا تيىمدىلىك قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن جاڭا پوزيتيۆتى ءوزارا ءىس-قيمىل مودەلىن قۇرۋعا ۇمتىلاتىنىن مالىمدەدى. بۇل رەتتە قىتايدىڭ ەگەمەندىگى، قاۋىپسىزدىگى جانە دامۋ مۇددەلەرىن بەرىك قورعاۋ باستى شارت بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ودان كەيىن مينيستر رەسەيمەن قارىم-قاتىناسقا توقتالىپ، قىتايدىڭ ماسكەۋمەن ۇزاقمەرزىمدى تاتۋ كورشى بولۋعا، جان- جاقتى ستراتەگيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلعا جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن بايلانىستاردى نىعايتۋدى جالعاستىراتىنىن، ولاردى جاڭا مازمۇنمەن تولىقتىرىپ، حالىقارالىق ستراتەگيالىق تۇراقتىلىقتى بىرلەسىپ قولدايتىنىن ايتتى.
ەۋروپامەن قاتىناستار تۋرالى ءسوز قوزعاعان ۋاڭ ي پەكيننىڭ ەۋروپالىق وداقپەن ءوزارا قۇرمەت، ايىرماشىلىقتاردى ەسكەرۋ جانە اشىق ىنتىماقتاستىق نەگىزىندە ديالوگتى دامىتۋعا، كوپجاقتىلىقتى قولداۋ ءۇشىن ارىپتەستىك كەڭىستىگىن كەڭەيتۋگە نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
2026 -جىلعى كۇن تارتىبىندە شەكارالاس مەملەكەتتەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
قىتاي ولاردى ورتاق تاعدىر قاۋىمداستىعىنىڭ نەگىزى دەپ قاراستىرادى. پەكين ينكليۋزيۆتى تەتىكتەر ارقىلى وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى نىعايتىپ، قاقتىعىستاردىڭ الدىن الۋعا، ال ەكونوميكا سالاسىندا RCEP اياسىنداعى ينتەگراتسيانى تەرەڭدەتۋگە جانە قىتاي - ا س ە ا ن ەركىن ساۋدا ايماعىنىڭ 3.0 نۇسقاسىن ىسكە اسىرۋدى جەدەلدەتۋگە نيەتتى.
ديپلوماتيالىق ستراتەگيادا عالامدىق وڭتۇستىككە ايرىقشا ورىن بەرىلدى. ۋاڭ ي قىتايدىڭ دامۋشى ەلدەردى مودەرنيزاتسياعا بىرلەسىپ ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن بەلسەندىرەك بىرىكتىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ول سونداي-اق مودەرنيزاتسيا باتىستاندىرۋمەن تەڭ ەمەس ەكەنىن ەرەكشە ايتتى.
وسى تۇرعىدا بريكس پەكين ءۇشىن قالىپتاسىپ كەلە جاتقان كوپپوليارلى الەمدە دامۋشى مەملەكەتتەردىڭ مۇددەلەرىن قورعاۋدىڭ نەگىزگى پلاتفورماسى رەتىندە قاراستىرىلادى.
مينيستر افريكامەن سەرىكتەستىكتى تەرەڭدەتۋ جوسپارى تۋرالى ايتىپ، نولدىك كەدەندىك باج رەجيمىن ەنگىزۋدى، قىتاي - اراب مەملەكەتتەرى ەكىنشى سامميتىن وتكىزۋدى، سونداي-اق پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ ىنتىماقتاستىق كەڭەسىمەن ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسسوزدەردى جەدەلدەتۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلادى. سونىمەن قاتار پەكين لاتىن امەريكاسى ەلدەرىنىڭ ەگەمەندىگىن قورعاۋعا قولداۋ كورسەتەتىنىن راستادى.
ۋاڭ ي قىتايدىڭ دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنىڭ ورتالىق ءرولىن مويىنداي وتىرىپ، كوپجاقتى ساۋدا جۇيەسىنە ادالدىعىن تاعى ءبىر مارتە اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق قىتايدىڭ 2026 -جىلى ا ت ە س-كە ءتوراعالىعى وڭىرلىك ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىنىن ايتتى.
س ءى م باسشىسى جاھاندىق باسقارۋدى رەفورمالاۋ قاجەتتىگىن ەرەكشە اتاپ ءوتىپ، قىتايدىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءرولىن نىعايتۋ جانە عالامدىق وڭتۇستىك ەلدەرىنىڭ حالىقارالىق ينستيتۋتتارداعى وكىلدىگىن كەڭەيتۋ ءۇشىن دايەكتى تۇردە ارەكەت ەتەتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن قىتاي 2026 -جىلى بيۋدجەتتىك شىعىستى ارتتىراتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا