پرەزيدەنت بيۋدجەتتى ءتيىمدى يگەرۋ تۋراسىندا: اركىم ءوز بىلگەنىن جاساعاندى قويۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - بيۋدجەت قارجىسى ازاماتتارىمىزعا ناقتى پايدا اكەلەتىن جانە ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ دامۋىنا سەپتىگىن تيگىزەتىن جوبالارعا بەرىلۋگە ءتيىس. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- فيسكالدىق ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىنە، ەڭ الدىمەن، بيۋدجەتتى رەتكە كەلتىرىپ، قارجى ءتارتىبىن قاتاڭ ساقتاۋ ارقىلى قول جەتكىزۋگە بولادى. مەملەكەتتىڭ ءتيىمسىز شىعىندارىن قىسقارتۋ ءۇشىن قولدانىستاعى بيۋدجەت باعدارلامالارىن باستان-اياق قايتا قاراۋ قاجەت. بۇل - وتە ماڭىزدى مىندەت. مۇنى ورىنداۋدى سوزبالاڭعا سالماڭىزدار. بۇل ىستە قارجى جانە ەكونوميكا مينيسترلىكتەرى قاتاڭدىق پەن تاباندىلىق تانىتۋى كەرەك. بيۋدجەت قارجىسىن يگەرۋدىڭ قازىرگى كريتەرييىنەن باس تارتىپ، مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيانىڭ تيىمدىلىگىن باسقارۋدى كۇشەيتكەنىمىز دۇرىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت پەن اكىمدەر بيۋدجەتتىڭ يگەرىلمەي قالۋىنان قاۋىپتەنىپ، جوبالارعا قارجى ءبولۋ تاجىريبەسىن دوعاراتىن كەز كەلدى.
- ەڭ سوراقىسى، مۇنداي شەشىمدەر سۋبەكتيۆتى تۇردە قابىلدانىپ، قارجى تاڭداۋلىلارعا عانا بەرىلەدى. توقەتەرى، اركىم ءوز بىلگەنىن جاساعاندى قويۋ كەرەك. ەندى مۇندايدى مەملەكەت مۇددەسىنە قاساقانا قارسى ارەكەت ەتۋ دەپ قاراستىرامىز. بيۋدجەت قارجىسى ازاماتتارىمىزعا ناقتى پايدا اكەلەتىن جانە ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ دامۋىنا سەپتىگىن تيگىزەتىن جوبالارعا بەرىلۋگە ءتيىس. ۇكىمەتكە بيىل 1 - مامىرعا دەيىن بيۋدجەت باعدارلامالارىنا ريەۆيزيا جۇرگىزىپ، مەملەكەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلاتىن جوبالاردى ىرىكتەۋ مەحانيزمىن جەتىلدىرۋ تاپسىرىلادى. بۇل كۆازيمەملەكەتتىك سەكتورعا دا قاتىستى. مەن جولداۋدا بۇل ماسەلە تۋرالى ايتتىم: بيۋدجەتتىك شىعىنداردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن، ياعني قارجىنىڭ قايدا، قالاي جانە نە ءۇشىن جۇمسالىپ جاتقانى ايقىن بولۋى ءۇشىن سيفرلىق تەڭگەنى بەلسەندى پايدالانۋ قاجەت. قازىرگى تاڭدا بۇل ءتاسىل مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جۇيەسىندە، سۋبسيديالاۋ كەزىندە، سونداي-اق ۇلتتىق قوردان ءىرى جوبالارعا قاراجات ءبولۋ بارىسىندا ءتيىمدى قولدانىلىپ ءجۇر. بۇل قۇرالدى باسقا دا سالالارعا ەنگىزىپ، اياسىن كەڭەيتۋ كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەزيدەنت اتا زاڭىمىزعا قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قابىلداناتىنىن ءمالىم ەتتى.