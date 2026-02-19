ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:52, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Касым-Жомарт Токаев принимает участие в инаугурационном заседании Совета мира
    فوتو: اقوردا

    جيىن ۆاشينگتونداعى دونالد ترامپ اتىنداعى بەيبىتشىلىك ينستيتۋتىندا ءوتىپ جاتىر.

    Президент Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр
    فوتو: اقوردا

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جۇمىس ساپارىمەن باراتىنىن جازعان ەدىك.

    ەسكە سالساق ۆاشينگتوندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىندا تۇراتىن جانە ءبىلىم الىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى.

     

    الەم سىرتقى ساياسات اقوردا ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
