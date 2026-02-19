20:52, 19 - اقپان 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىن ۆاشينگتونداعى دونالد ترامپ اتىنداعى بەيبىتشىلىك ينستيتۋتىندا ءوتىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جۇمىس ساپارىمەن باراتىنىن جازعان ەدىك.
ەسكە سالساق ۆاشينگتوندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىندا تۇراتىن جانە ءبىلىم الىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى.