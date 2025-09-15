ق ز
    پرەزيدەنت بوكستان الەم چەمپيوناتىندا توپ جارعان بوكسشىلاردى قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بوكستان الەم چەمپيوناتىندا توپ جارعان بوكسشىلاردى قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Мы должны заняться усилением водной дипломатии — Президент Казахстана
    فوتو: اقوردا

    - ليۆەرپۋلدە وتكەن بوكستان الەم چەمپيوناتىندا ۇلتتىق قۇرامانىڭ جەڭىس جولىن الۋا بالقىبەكوۆا، ايدا ابىكەيەۆا، تورەحان سابىرحان، ناتاليا بوگدانوۆا، ايبەك ورالباي جالعاستىردى. قازاق بوكسشىلارى الەم بىرىنشىلىگىندە كەرەمەت ناتيجە كورسەتتى. ايتسە دە الدىمىزدا ا ق ش-تا وتەتىن وليمپيادا ويىندارى كۇتىپ تۇر. سوعان قازىردەن باستاپ دايىندالۋ قاجەت. قازاق بوكس مەكتەبىنىڭ مەرەيى ءاردايىم ۇستەم بولسىن، - دەپ جازدى پرەزيدەنت Instagram پاراقشاسىندا.

     

    سپورت مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
