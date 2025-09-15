05:10, 15 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت بوكستان الەم چەمپيوناتىندا توپ جارعان بوكسشىلاردى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بوكستان الەم چەمپيوناتىندا توپ جارعان بوكسشىلاردى قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ليۆەرپۋلدە وتكەن بوكستان الەم چەمپيوناتىندا ۇلتتىق قۇرامانىڭ جەڭىس جولىن الۋا بالقىبەكوۆا، ايدا ابىكەيەۆا، تورەحان سابىرحان، ناتاليا بوگدانوۆا، ايبەك ورالباي جالعاستىردى. قازاق بوكسشىلارى الەم بىرىنشىلىگىندە كەرەمەت ناتيجە كورسەتتى. ايتسە دە الدىمىزدا ا ق ش-تا وتەتىن وليمپيادا ويىندارى كۇتىپ تۇر. سوعان قازىردەن باستاپ دايىندالۋ قاجەت. قازاق بوكس مەكتەبىنىڭ مەرەيى ءاردايىم ۇستەم بولسىن، - دەپ جازدى پرەزيدەنت Instagram پاراقشاسىندا.