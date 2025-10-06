پرەزيدەنت بەكەت اتا مىرزاعۇل ۇلىنىڭ 275 جىلدىق مەرەيتويىنا قۇتتىقتاۋ جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ءوز قۇتتىقتاۋىندا بەكەت اتا ەلىنە تۇتقا، جۇرتىنا پانا بولعان تۇعىرلى تۇلعالارىمىزدىڭ ءبىرى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ توبىقتى جەرىندە بەكەت اتا مىرزاعۇل ۇلىنىڭ 275 -جىلدىعى مەن ونىڭ رۋحاني ۇستازى شوپان اتانىڭ رۋحىنا ارنالعان ءبىرقاتار شارا ۇيىمداستىرىلدى. ەكى كۇنگە جالعاسقان اۋقىمدى مەرەيتويعا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن جانە الىس-جاقىن شەتەلدەن 10 مىڭنان استام قوناق جينالدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەرەيتويعا قۇتتىقتاۋ حات جولداپ، بەكەت اتانىڭ ەل رۋحانياتىنداعى ورنىنا توقتالدى. پرەزيدەنتتىڭ قۇتتىقتاۋىن ايماق باسشىسى نۇرداۋلەت قيلىباي حالىققا وقىپ بەردى.
- بەكەت مىرزاعۇل ۇلى - ەلىنە تۇتقا، جۇرتىنا پانا بولعان تۇعىرلى تۇلعالارىمىزدىڭ ءبىرى. ول بۇكىل عۇمىرىن حالقىنىڭ دۇنيە تانىمىن بايىتۋعا ارناپ، اعارتۋشىلىقپەن اينالىستى. بەكەت اتا كۇللى قازاققا جانە باۋىرلاس ەلدەرگە عۇلاما ويشىل، اتى اڭىزعا اينالعان اۋليە رەتىندە تانىلدى. مەنىڭ تاپسىرماممەن، وعىلاندىداعى جەراستى مەشىتىن جانە وسى ايماقتاعى باسقا دا تاريحي نىسانداردى يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە قوسۋ ءۇشىن ناقتى جۇمىس اتقارىلىپ جاتىر. جۇرتىن ىزگىلىككە ۇندەگەن ابىزدىڭ بولمىسىن بيىكتەتە تۇسەتىن مادەني-رۋحاني قۇندىلىق ۇلتتىق ۇعىمىزدىڭ باعا جەتپەس بايلىعى سانالادى. ونى ساقتاۋ، ۇرپاققا ميراس ەتۋ - پارىز. بارشاڭىزعا اماندىق، باق- بەرەكە تىلەيمىن، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
ءىس- شاراعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتارى، زيالى قاۋىم وكىلدەرى، قوعام جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى، جاستار سونداي-اق وزگە دە شاقىرىلعان قوناقتار قاتىستى. مەرەيتوي اياسىندا شوپان اتا مەن بەكەت اتا مەشىتىنە زيارات جاسالدى.
تاي جارىسى، الامان بايگە، قازاق كۇرەسى، گىر تاسىن كوتەرۋ سەكىلدى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن سايىستار ۇيىمداستىرىلدى.
كەلۋشىلەر ءۇشىن 100 دەن استام كيىز ءۇي تىگىلىپ، اس بەرىلدى.
سونىمەن قاتار، شارا مازمۇنى تەرەڭ رۋحاني-مادەني باعدارلامالارمەن جالعاستى.
«ويتالقى» الاڭىندا بەلگىلى تۇلعالار ەلدىك پەن بىرلىك، رۋحاني ساباقتاستىق جايلى پايىمدى ويلارىمەن بولىسسە، «ماڭعىستاۋ ماشايىقتىڭ باسقان جەرى» اتتى كونسەرتتىك باعدارلاما مەن «اۋليەلەر اۋەزى» ءداستۇرلى ونەر كەشى كوپشىلىككە رۋحاني اسەر سىيلادى. بارلىق مەرەيتويلىق ءىس-شارالار دەمەۋشىلەردىڭ قارجىسى ەسەبىنەن ۇيىمداستىرىلدى.