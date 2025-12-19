پرەزيدەنت: ب ۇ ۇ-نى جان-جاقتى رەفورمالاۋ ستراتەگيالىق قاجەتتىلىككە اينالۋعا ءتيىس
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ب ۇ ۇ-نى جان-جاقتى رەفورمالاۋ جاي اڭگىمە كۇيىندە قالماي، ورتاق باسىمدىققا جانە ستراتەگيالىق قاجەتتىلىككە اينالۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى گەوساياسي تۇرعىدان جىككە ءبولىنۋدىڭ كۇشەيۋى مەن ءىرى دەرجاۆالار اراسىنداعى سەنىمنىڭ تومەندەۋى سالدارىنان ب ۇ ۇ مۇمكىندىكتەرى بارعان سايىن شەكتەلە تۇسكەنىنە نازار اۋداردى. سول سەبەپتى ۇيىمدى جان-جاقتى رەفورمالاۋ جاي اڭگىمە كۇيىندە قالماي، ورتاق باسىمدىققا جانە ستراتەگيالىق قاجەتتىلىككە اينالۋعا ءتيىس.
- كەز كەلگەن ماڭىزدى رەفورما ب ۇ ۇ جارعىسىنا ساي ىسكە اسىرىلۋى كەرەك. ەگەمەندىك، اۋماقتىق تۇتاستىق جانە داۋ-دامايدى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ سەكىلدى نەگىزگى قاعيداتتار مۇلتىكسىز ساقتالۋعا ءتيىس، ەشكىمگە ارتىقشىلىق بەرىلمەۋى قاجەت. سونىمەن بىرگە جارعىنىڭ كەيبىر ەرەجەلەرى XXIعاسىردىڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيدى. سونىڭ ىشىندە ۇيىمعا ايتارلىقتاي قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقان جاپونياعا جانە باسقا دا ەلدەرگە قاتىستى ادىلەتسىزدىك بار. الەم وزگەردى، ال جارعى وسى وزگەرىستەردىڭ سوڭىنان ىلەسە الماي وتىر. جاۋاپتى ديالوگقا كوشىپ، كەلەشەكتە قۇجاتتىڭ سەنىمدىلىگى مەن وزەكتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ۋاقىتى كەلدى دەپ سانايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ورتا دەرجاۆالاردى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە كەڭىنەن قاتىستىرۋعا شاقىردى. مەملەكەت باسشىسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋ كەيىنگە ىسىرۋعا بولمايتىن وتە ماڭىزدى مىندەت ەكەنىنە توقتالدى.
پرەزيدەنت اتالعان ورگان قىزمەتىنە ورتا دەرجاۆالاردى، ازيا، افريكا جانە لاتىن امەريكاسى ەلدەرىن كەڭىنەن قاتىستىرۋعا شاقىردى.
- قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە جاۋاپتى ورتا دەرجاۆالاردىڭ ءۇنى انىق ەستىلۋگە ءتيىس. ولار ءىرى ويىنشىلار اراسىندا قايشىلىقتار بولعان جاعدايدا ارااعايىندىق جاساپ، شەشىمدەردى ىلگەرىلەتۋگە سەپتىگىن تيگىزە الادى. قازاقستان سىرتقى ساياساتتاعى ميسسياسىن وسى باعىتپەن بايلانىستىرادى. ءبىز بەرىك ۇستانىمعا نەگىزدەلگەن تەڭگەرىمدى، سىندارلى، كوپۆەكتورلى ديپلوماتيا جۇرگىزەمىز. بۇل ءبىزدىڭ ۇلتتىق مۇددەمىزگە ساي كەلەدى ءارى ۇدايى ب ۇ ۇ جارعىسىنا سۇيەنەتىن دامۋشى ورتا دەرجاۆا رەتىندەگى بولمىسىمىزدى كورسەتەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورايلى ءساتتى پايدالانىپ، ەلدەرىمىز اراسىنداعى بايلانىستى جولعا قويۋعا زور ۇلەس قوسقان جاپونيانىڭ بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەريكو كاۆاگۋچي حانىمعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. پرەزيدەنت ونىڭ «ورتالىق ازيا جانە جاپونيا» سامميتىنە باستاماشى بولعانىن ەسكە سالدى.