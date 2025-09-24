پرەزيدەنت ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن انىق بايقاتتى - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق سەسسياسىندا ماڭىزدى ءسوز ايتىپ، جاھاندىق كۇن تارتىبىنە قاتىستى كوزقاراسىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ءوزىنىڭ telegram پاراقشاسىندا جازدى.
پرەزيدەنت قازىرگى الەمدىك دامۋدىڭ تەرەڭ ۇردىستەرىن ايقىنداپ كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇلاردىڭ قاتارىندا سەنىم داعدارىسى، حالىقارالىق قۇقىقتىڭ السىرەۋى، ميليتاريزاتسيا، كليماتتىڭ وزگەرۋى، تەحنولوگيالىق الشاقتىق قاۋپى بار.
- اتالعان ۇردىستەر جونىندە قازىر ءتۇرلى ساياساتكەرلەر مەن ساراپشىلار ايتىپ ءجۇر. الايدا مەملەكەت باسشىسى بۇلاردى جەكە-جەكە ماسەلە رەتىندە ەمەس، الەمدىك قاۋىمداستىقتان جۇيەلى ءارى ءتيىمدى شەشىم تالاپ ەتەتىن ىرگەلى سىن-قاتەرلەردىڭ ءبىرتۇتاس كەشەنى رەتىندە قاراستىرىپ وتىر. پرەزيدەنت بيىلعى جولداۋدا اتاپ كورسەتكەن ب ۇ ۇ رەفورماسىنىڭ اۋقىمدى جوسپارىن ۇسىندى. وندا نەگىزگى باسىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە بەرىلىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، كەڭەستى ازيا، افريكا جانە لاتىن امەريكاسىنىڭ ءىرى مەملەكەتتەرى ەسەبىنەن روتاتسيالىق نەگىزدە كەڭەيتۋ، سونداي-اق ورتا دەرجاۆالاردىڭ ءرولىن كۇشەيتۋ قامتىلعان، - دەدى ەرلان قارين.
سونىمەن قاتار ب ۇ ۇ جارعىسىن جاڭارتۋ، يادرولىق قارۋسىزدانۋدى قايتا جانداندىرۋ، بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ تەتىكتەرىن قۇرۋ سەكىلدى وزەكتى تاقىرىپتار كوتەرىلدى.
- پرەزيدەنتتىڭ بايانداماسىنان جاڭا جاھاندىق كونسەنسۋستى، سەنىم مەن اشىقتىققا، جاۋاپكەرشىلىك پەن ادىلدىككە، تەڭگەرىم مەن ىنتىماقتاستىققا، قۇقىقتىڭ بەرىك ساقتالۋى مەن ورتاق ىنتىماققا نەگىزدەلگەن جاڭا الەمدىك ءتارتىپ ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋ يدەياسى ايقىن كورىندى. ماڭىزدىسى پرەزيدەنت بۇۇ مىنبەرىنەن قازاقستاننىڭ حالىقارالىق قاتىناستارداعى مىقتى دا جاۋاپتى سۋبەكت، ديپلوماتيا مەن ترانزيتتە، ەنەرگەتيكا مەن تەحنولوگيادا التىن كوپىرگە اينالعان ەل رەتىندەگى الەۋەتى مەن ۇستانىمىن انىق بايقاتتى، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان امەريكانىڭ بيزنەس كاپيتاندارىمەن ءبىرقاتار كەلىسىمگە قول جەتكىزدى.