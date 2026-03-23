پرەزيدەنت ب ا ءا- ءنىڭ قازاقستانداعى ەلشىسىن قابىلدادى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ا ءا- ءنىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى مۇحاممەد سايد مۇحاممەد ءال-اريكيدى قابىلدادى
كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىمەن دوستىق جانە باۋىرلاستىق بايلانىستاردى دامىتۋعا، ءوزارا مۇددەگە ساي كوپتەگەن باعىت بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى باستى ماسەلەلەر جونىندە ەكى ەل ۇستانىمدارىنىڭ ۇقساستىعىنا نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا، سونىڭ ىشىندە يران تاراپىنىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اۋماعىن بومبالاپ جاتقانىنا الاڭداۋشىلىق تانىتتى.
مەملەكەت باسشىسى اتالعان ەلدىڭ ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان اسكەري شابۋىلدى قازاقستان العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ ايىپتاعانىن، بۇل تۋرالى ب ا ءا پرەزيدەنتى شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن كەزدە مالىمدەگەنىن ەسكە سالدى.
قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى اسكەري ءىس-قيمىلداردىڭ بەيتاراپ مەملەكەتتەردى شارپىپ جاتقانىنا قارسى. وسى ورايدا جاعدايدى ۋشىقتىرماي، اتالعان اسكەري قاقتىعىسقا قاتىسى جوق ب ا ءا مەن شىعاناق ەلدەرىنىڭ ەگەمەندىگىن، اۋماقتىق تۇتاستىعىن بۇزباۋعا، سونداي-اق شيەلەنىستى ساياسي-ديپلوماتيالىق جولمەن رەتتەۋگە شاقىرادى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ قاجەت بولعان جاعدايدا بەيبىت كەلىسسوزدەر وتكىزۋ ءۇشىن الاڭ ۇسىنۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
ەلشى مۇحاممەد سايد مۇحاممەد ءال-اريكي قازاقستاننىڭ بۇۇ جارعىسىنىڭ قاعيداتتارىن بەرىك ۇستانىپ، امىرلىكتەر مەن شىعاناقتاعى اراب مەملەكەتتەرىنىڭ ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنە قاتىسۋشى بارلىق ەلدىڭ ەگەمەندىگىنە، اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن قاۋىپسىزدىگىنە قۇرمەتپەن قاراعانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
