پرەزيدەنت ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى پرەزيدەنتىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكىنىڭ پرەزيدەنتى جين ليتسيۋنمەن كەزدەستى، - دەپ حابارلايدى اقوردا.
كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن جين ليتسيۋن قازاقستان مەن ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى (ا ي ي ب) اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە پىكىر الماستى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ا ي ي ب باسشىسىمەن 2023 -جىلدىڭ مامىر ايىندا شيان قالاسىندا كەزدەسكەنىن، سودان بەرى ءوزارا قارىم-قاتىناس، اسىرەسە، كولىك، ەنەرگەتيكا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سەكىلدى باستى سالالاردا تىڭ سەرپىن العانىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان بانك قىزمەتىن كەڭەيتۋگە، اتاپ ايتقاندا، «جاسىل» جانە زياتكەرلىك تەحنولوگيالاردى دامىتۋ جوبالارىن ىلگەرىلەتۋگە ارنالعان ايماقتىق الاڭعا اينالۋعا دايىن.
بۇگىندە ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى ەلىمىزدەگى ستراتەگيالىق مانگە يە جوبالاردىڭ ءبىرقاتارىنا 2 ميلليارد دوللاردان استام كولەمدە قارجى قۇيدى.
سونىڭ ىشىندە جامبىل وبلىسىنداعى ءىرى جەل ەلەكتر ستانساسى، جەزقازعان - قاراعاندى اۆتوكولىك جولى، كوكشەتاۋ قالاسىنداعى كوپسالالى اۋرۋحانا قۇرىلىسى بار.
پرەزيدەنت بۇعان دەيىن cnpc كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلداعان بولاتىن.