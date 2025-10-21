پرەزيدەنت: ازەربايجانمەن ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ - ماڭىزدى مىندەت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان پرەزيدەنتىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ءسىزدى مەملەكەتتىك ساپارىڭىز اياسىندا قازاقستاندا قارسى الۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە. بۇل - ەلدەرىمىزدىڭ اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋ تۇرعىسىنان وتە ماڭىزدى وقيعا. قازاقستان مەن ازەربايجان تەك دوستاس ەلدەر ەمەس، سونداي-اق باۋىرلاس حالىقتار. سوندىقتان ءسىزدىڭ ەلىڭىزبەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى وركەندەتۋگە باسا ءمان بەرەمىز. قازىرگى كەزدە ازەربايجان ءسىزدىڭ قۋاتتى كوشباسشىلىعىڭىزبەن حالىقارالىق ارەناداعى ابىروي-بەدەلىن ەلەۋلى تۇردە ارتتىردى، ءوز وڭىرىندە ىقپالدى مەملەكەت رەتىندە وتە ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ءبىز ءۇشىن ازەربايجانمەن ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى جانە ساياسي سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ - اسا وزەكتى مىندەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ساۋدا- ەكونوميكا، ينۆەستيسيا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە كولىك-ترانزيت سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ماسەلەسىن جان-جاقتى تالقىلادى.
- بۇگىندە قازاقستان دامۋدىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتىپ وتىر. ەلىڭىزدەگى قوعامدىق-ساياسي جاعداي تۇراقتى، ەكونوميكالىق دامۋ قالىپتى. ءسىز جۇرگىزىپ جاتقان رەفورمالاردى زور قىزىعۋشىلىقپەن باقىلاپ وتىرمىز. ەلىڭىزدى جاڭعىرتۋ مەن الەۋەتىن ارتتىرۋ جولىنداعى باعدارىڭىزدى تولىق قولدايمىز. ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ ستراتەگيالىق، وداقتاستىق سيپات العانىن اتاپ ءوتتىڭىز. ءبىز بارلىق باعىتتاعى ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا نيەتتىمىز. بۇگىنگى كەلىسسوز، سونداي-اق جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەس وتىرىسى بارىسىندا اۋقىمدى كۇن ءتارتىبىن تاعى دا پىسىقتاپ، ءوزارا سەرىكتەستىكتىڭ الداعى قادامدارىن ايقىندايمىز، - دەدى ازەربايجان پرەزيدەنتى.
سونداي-اق مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىققا نازار اۋداردى.
تاراپتار ايماقتىق جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.