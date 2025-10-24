پرەزيدەنت: ازاماتتاردى ەكونوميكالىق پاتريوتيزم رۋحىندا تاربيەلەۋ - اسا ماڭىزدى مىندەت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت مۇنى رەسپۋبليكا كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جيىندا ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە جاڭا سالالار مەن بيزنەس تۇرلەرى مىندەتتى تۇردە پايدا بولادى. بۇل ويلى، العىر جاستار ءۇشىن ناعىز جارقىراي كورىنەتىن ءسات. مەملەكەت پەن قوعام جاس تالانتتاردى قولداۋى كەرەك. ءبىز مۇنى مىندەتتى تۇردە ىسكە اسىرامىز. ازاماتتاردى ەكونوميكالىق پاتريوتيزم رۋحىندا تاربيەلەۋ - اسا ماڭىزدى مىندەت. باسقاشا ايتقاندا، كاسىپكەرلەرىمىزدىڭ يدەيالارى مەن ستارتاپتارىنا ينۆەستيتسيا قۇيىپ، ولاردىڭ ءونىمىن تۇتىنۋ ارقىلى وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداعان ءجون. حالقىمىزدىڭ اۋىزبىرشىلىگى وسىدان دا كورىنەدى. قازىر ءبىزدىڭ ۇلتتىق نىشاندارىمىز، ياعني برەندتەرىمىز كوبەيىپ كەلەدى. ۇلتتىق ءونىم دەگەنىمىز، بۇل - ەڭ الدىمەن، ەلىمىزدى بۇكىل الەمگە پاش ەتۋ دەگەن ءسوز. سوندىقتان «Made in Qazaqstan» تاڭباسى ساپا مەن سەنىم بەلگىسى بولۋعا ءتيىس. ءبىزدىڭ تاۋارلارىمىزعا شەتەل ازاماتتارىنىڭ قىزىعۋشىلىعى ارتىپ جاتىر. بۇل وتاندىق بيزنەستىڭ ءوسىپ-وركەندەپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. كومپانيالارىمىز جاھاندىق نارىققا شىعىپ، كاسىبىن ورىستەتىپ جاتىر. ولار قازاقستاندى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان وزىق ەل رەتىندە تانىتۋدا. ادال كاسىپكەرلەردى وتانشىلدىعىن ناقتى ىسپەن كورسەتىپ جۇرگەن ازاماتتار دەپ اتاعان ءجون. سەبەبى ولار تاباندى ەڭبەكپەن كوپتەگەن جۇمىس ورنىن اشىپ، حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا مول ۇلەس قوسۋدا. وسىنداي ورتا جانە شاعىن بيزنەس وكىلدەرىن قولداۋ مەملەكەت ساياساتىنىڭ باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق جيىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ الداعى ۋاقىتتا شاعىن جانە ورتا كاسىپتى قولداۋ ءۇشىن باسقا دا شارالار قابىلداناتىنىن مالىمدەدى.
- سوڭعى كەزدە ماعان جاڭا سالىق كودەكسىنە قاتىستى كوپتەگەن ءوتىنىش كەلىپ ءتۇستى. مەن پرەمەر-مينيسترگە ناقتى تاپسىرمامدى بەردىم. ۇكىمەت ارنايى سالىق رەجيمى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن كاسىپتەردىڭ ءتىزىمىن بۇرىنعى قالپىندا قالدىردى. الداعى ۋاقىتتا شاعىن جانە ورتا كاسىپتى قولداۋ ءۇشىن باسقا دا شارالار قولدانىلادى. بيزنەس سالىق رەفورماسىنان زارداپ شەكپەۋگە ءتيىس. ونداي جاعدايدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ۇكىمەت كاسىپكەرلەرمەن سىندارلى ديالوگ جۇرگىزۋى قاجەت. دەگەنمەن ەكونوميكالىق رەفورمالاردى مۇلدە توقتاتۋعا بولمايدى، قانشالىقتى قيىن بولسا دا، وڭ وزگەرىستەردى مىندەتتى تۇردە جۇزەگە اسىرۋىمىز كەرەك. ايتپەسە، ءبارىمىز جاپپاي قۇلدىراۋعا ۇشىراۋىمىز ابدەن مۇمكىن. مەملەكەت، بيزنەس جانە جالپى قوعام كۇش بىرىكتىرگەندە عانا ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرا الامىز. ەلىمىز ەڭسەسىن تىكتەدى، اياعىنا نىق تۇردى. ەكونوميكادا وڭ قارقىن بايقالادى. حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارى تاراپىنان جوعارى نەسيە رەيتينگىن يەلەنۋدە. ەكونوميكا دامۋىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشى - حالىقتىڭ ءال-اۋقاتى مەن تۇرمىس ساپاسىنىڭ ارتۋى. بۇل - مەنىڭ بەرىك ۇستانىمىم، - دەدى پرەزيدەنت.