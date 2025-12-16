10:08, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت اۋستراليا پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سيدنەيدەگى حانۋكا مەيرامى كەزىندە ورىن العان قايعىلى وقيعاعا بايلانىستى اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترى ەنتوني البانيزگە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسى قازا تاپقان جانداردىڭ وتباسىلارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتىپ، زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جانتۇرشىگەرلىك قىلمىستى قاتاڭ ايىپتاپ، ەلىمىزدىڭ اتىنان وسى قيىن ساتتە اۋستراليا حالقىنا سابىر تىلەيتىنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت رەسمي ساپارمەن جاپونياعا بارادى.