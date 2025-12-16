ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:08, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت اۋستراليا پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ سيدنەيدەگى حانۋكا مەيرامى كەزىندە ورىن العان قايعىلى وقيعاعا بايلانىستى اۋستراليا پرەمەر-ءمينيسترى ەنتوني البانيزگە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.

    Ақорда
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ/ Kazinform

    - مەملەكەت باسشىسى قازا تاپقان جانداردىڭ وتباسىلارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتىپ، زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىنە تىلەكتەستىگىن ءبىلدىردى، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ جانتۇرشىگەرلىك قىلمىستى قاتاڭ ايىپتاپ، ەلىمىزدىڭ اتىنان وسى قيىن ساتتە اۋستراليا حالقىنا سابىر تىلەيتىنىن جەتكىزدى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت رەسمي ساپارمەن جاپونياعا بارادى.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار