    08:15, 04 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت الماتىلىقتارمەن كوكتوبەدە جۇزدەستى

    الماتى. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كوكتوبەدە سەرۋەندەپ جۇرگەن قالا تۇرعىندارىمەن جانە قوناقتارىمەن جۇزدەستى. بۇل تۋرالى بورت №1 telegram پاراقشاسىندا جاريالاندى.

    Тоқаев алматылықтармен Көктөбеде жүздесті
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    - انتونيۋ گۋتەرريشپەن جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن مەملەكەت باسشىسى الماتىنىڭ كورنەكى جەرلەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن كوكتوبەدە سەرۋەندەپ جۇرگەن قالا تۇرعىندارىمەن جانە قوناقتارىمەن جۇزدەستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشپەن كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
