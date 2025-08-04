08:15, 04 - تامىز 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت الماتىلىقتارمەن كوكتوبەدە جۇزدەستى
الماتى. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كوكتوبەدە سەرۋەندەپ جۇرگەن قالا تۇرعىندارىمەن جانە قوناقتارىمەن جۇزدەستى. بۇل تۋرالى بورت №1 telegram پاراقشاسىندا جاريالاندى.
- انتونيۋ گۋتەرريشپەن جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن مەملەكەت باسشىسى الماتىنىڭ كورنەكى جەرلەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن كوكتوبەدە سەرۋەندەپ جۇرگەن قالا تۇرعىندارىمەن جانە قوناقتارىمەن جۇزدەستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشپەن كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.