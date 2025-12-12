ق ز
    11:03, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت اشحابادتاعى كونگرەسس ورتالىعىنا باردى

    اشحاباد. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق فورۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن كونگرەسس ورتالىعىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент Ашхабадтағы халықаралық форумға қатысу үшін Конгресс орталығына келді
    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆتى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ قارسى الدى.

    حالىقارالىق فورۋمعا قاتىسۋشىلار ماڭىزدى جيىن الدىندا بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.

    Президент Казахстана прибыл в Конгресс-центр в Ашхабаде
    فوتو: اقوردا

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇرىكمەنستاننىڭ استاناسى اشحاباد قالاسىنا بارعانىن جازعانبىز.

     

    الەم سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
