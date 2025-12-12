11:03, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت اشحابادتاعى كونگرەسس ورتالىعىنا باردى
اشحاباد. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق فورۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن كونگرەسس ورتالىعىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ قارسى الدى.
حالىقارالىق فورۋمعا قاتىسۋشىلار ماڭىزدى جيىن الدىندا بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇرىكمەنستاننىڭ استاناسى اشحاباد قالاسىنا بارعانىن جازعانبىز.