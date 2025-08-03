پرەزيدەنت: ادامنىڭ قادىر-قاسيەتى مەن حالىقارالىق قۇقىق ءبىر-بىرىمەن تىعىز بايلانىستى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنداعى بۇۇ وڭىرلىك ورتالىعىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋعانستاننىڭ بەيبىت ءومىرى مەن ورنىقتى دامۋى ايماقتاعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا ماڭىزعا يە ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قازاقستان گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋگە، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن جۇزەگە اسىرۋعا، ساۋدا-ساتتىقتى جانداندىرۋعا جانە ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى باستامالار ارقىلى اۋعان حالقىنا قولداۋ كورسەتۋدى جالعاستىرادى. ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا كولەمى ۇدايى ءوسىپ كەلەدى. ءبىز اۋعانستاننىڭ بەيبىت تىرشىلىگى مەن دامۋى قاتار ءجۇرۋى كەرەك دەپ سانايمىز. ادامنىڭ قادىر-قاسيەتى مەن حالىقارالىق قۇقىق ءبىر- بىرىمەن تىعىز بايلانىستى. ولاردى قامتاماسىز ەتۋگە كۇش جۇمىلدىرمايىنشا، تۇراقتىلىققا قول جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىن ءوزىنىڭ ۇلتتىق ستراتەگياسىنىڭ باسىمدىقتارى رەتىندە قاراستىراتىنىن ايتتى.
- جەتىستىكتەرىمىز كوپ. الايدا ءبىز ەكونوميكالىق دامۋدى جەدەلدەتۋگە جانە ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتىق قاجەتتىلىكتەرىن وتەۋگە قاتىستى جوسپارلارىمىزدى قالايدا ىسكە اسىرۋىمىز كەرەك. ماقساتىمىز - جان-جاقتى ەكونوميكالىق رەفورما جۇرگىزۋ، زاڭ مەن ءتارتىپ ۇستەمدىگىنە نەگىزدەلگەن قوعام قۇرۋ ىسىندە قازاقستاننىڭ ايماقتاعى جەتەكشى ءرولىن ساقتاپ قالۋ. ءبىز ادامنىڭ نەگىزگى قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتەتىن، جوعارى ەكولوگيالىق ستاندارتتاردى ساقتايتىن ادىلەتتى مەملەكەت قۇرعىمىز كەلەدى. سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ودان ءارى دامىتۋعا باسا ءمان بەرەمىز. سونداي-اق قازاقستاندى حالىقارالىق جۇك تاسىمالى بويىنشا ەۋرازيالىق حابقا اينالدىرۋ ءۇشىن ءارتاراپتاندىرىلعان كولىك ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋعا كۇش سالامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ورتاق يگىلىككە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ۇكىمەتتى، ازاماتتىق قوعامدى جانە جەكە سەكتوردى بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە شاقىردى. تەك سونىڭ ارقاسىندا ورتالىق ازيا شىن مانىندە تۇراقتىلىقتىڭ، مۇمكىندىكتەر مەن ورنىقتى ءوسىمنىڭ مەكەنى رەتىندە دامي الادى. مەملەكەت باسشىسى ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە، وسىنداي قيلى كەزەڭدە جوعارى ديپلوماتيا مەن كوشباسشىلىق ۇلگىسىن كورسەتىپ كەلە جاتقان بۇۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشكە العىس ايتتى. پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ ۇيىم باس حاتشىسىنىڭ باستامالارىنا الداعى ۋاقىتتا دا قولداۋ بىلدىرەتىنىن جەتكىزدى.