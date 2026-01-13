14:52, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت ا ق ش-پەن كەلىسسوزدەر بويىنشا وكىلىن تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن جەنەۆا قالاسىنداعى (شۆەيتساريا) بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بولىمشەسى مەن باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى وكىلى ەرجان حوزە ۇلى قازىحانعا امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا كەلىسسوزدەر پروتسەسىندەگى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى وكىلىنىڭ مىندەتتەرى جۇكتەلدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وسىعان دەيىن يزرايل تاراپىنىڭ باستاماسىمەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنى تۋرالى جازدىق.