14:26, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت 11-12- قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 11-12-قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.
سونداي-اق ورال قالاسىندا وتەتىن XXI قازاقستان مەن رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىسادى.
ساپار اياسىندا ءبىرقاتار ەكىجاقتى ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىن قابىلداعان ەدى.