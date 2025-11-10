ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:26, 10 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت 11-12- قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 11-12-قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى.

    سونداي-اق ورال قالاسىندا وتەتىن XXI قازاقستان مەن رەسەي ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق فورۋمىنىڭ پلەنارلىق سەسسياسىنا بەينەبايلانىس ارقىلى قاتىسادى.

    ساپار اياسىندا ءبىرقاتار ەكىجاقتى ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىن قابىلداعان ەدى.

     

    تەگ:
    الەم سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار