گرۋزيادان 7 جاستاعى قازاقستان ازاماتى ەلگە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن قازاقستاننىڭ گرۋزياداعى ەلشىلىگىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى ناتيجەسىندە 7 جاستاعى قازاقستان ازاماتى - قىز بالا ەلگە قايتارىلدى.
بالانى ەلگە قايتارۋ شارالارى التى اي بويى جۇرگىزىلدى. وسى كەزەڭدە ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىندا كەلىسسوزدەر ءوتىپ، گرۋزين تاراپىنىڭ قۇزىرلى مەكەمەلەرىمەن بايلانىس ورناتىلدى. قاجەتتى قۇجاتتار راسىمدەلىپ، بارلىق ءراسىم زاڭناماعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قىز بالا قاۋىپسىز جاعدايدا، وعان پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتىلىپ جاتىر. سونداي-اق، بۇگىندە بالانىڭ مۇددەسى ەسكەرىلىپ، زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس ونى وتباسىنا ورنالاستىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر.
بالانىڭ قۇقىقتارىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە جەكە ءومىرىنىڭ قۇپيالىعىن قورعاۋ ماقساتىندا ونىڭ دەربەس دەرەكتەرى مەن وقيعاعا قاتىستى وزگە دە مالىمەتتەر جاريا ەتىلمەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ءاربىر بالانىڭ قۇقىعى مەن زاڭدى مۇددەسى ەل ىشىندە دە، شەتەلدە دە مەملەكەتتىڭ قورعاۋىندا.