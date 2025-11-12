گرۋزياداعى ۇشاق اپاتى: بورتتا 20 ادام بولعان - تۇركيا ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجاننان تۇركياعا باعىت الىپ گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسىندا اپاتقا ۇشىراعان تۇركيالىق اسكەري- كولىك ۇشاعىنىڭ قالدىقتارى تابىلدى، دەپ حابارلادى تۇركيا ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى NSosyal الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى رەسمي پاراقشاسىندا. مينيسترلىك بورتتا 20 ادام بولعانىن دا راستادى.
وقيعا ورنىندا قۇتقارۋ وپەراتسياسى جالعاسىپ جاتىر.
«ازەربايجاننان ەلىمىزگە قاراي ۇشقان س-130 اسكەري-كولىك ۇشاعىمىز گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسىندا قۇلادى. قۇتقارۋ جۇمىستارى ازەربايجان جانە گرۋزيا بيلىگىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن قولعا الىندى»، دەلىنگەن حابارلامادا.
تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسىندا قۇلاعان اسكەري جۇك ۇشاعىنىڭ سىنىقتارى تابىلعانىن حابارلادى. اپاتتىڭ سەبەبى اۋە اپاتتارىن تەرگەۋ جونىندەگى كوميسسيا جۇرگىزەتىن ەگجەي-تەگجەيلى تەرگەۋ ناتيجەسىندە انىقتالماق.
ال مينيسترلىكتىڭ مالىمدەمەسىندە بىلاي دەلىنگەن:
«گرۋزيالىق ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ توپتارى ۇشاق قۇلاعان جەرگە جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 17:00-دە جەتتى. ۇشاقتىڭ سىنىقتارى ءبىزدىڭ اۋە اپاتتارىن تەرگەۋ توبىمىز تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن قورشاۋعا الىندى. تەرگەۋ توبى سوندا اتتاندى. ۇشاقتىڭ قۇلاۋ سەبەبى وقيعا ورنىندا جۇرگىزىلەتىن ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەۋ ناتيجەسىندە انىقتالادى».
تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسىندا اپاتقا ۇشىراعان C130 اسكەري-كولىك ۇشاعىنىڭ بورتىندا 20 ادام بولعانىن حابارلادى.
«اپاتقا ۇشىراعان ۇشاق بورتىندا ەكيپاج مۇشەلەرىن قوسا العاندا، 20 ادام بولعان. قۇتقارۋ جۇمىستارى ۇشاق قۇلاعان جەردە جالعاسىپ جاتىر»، دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ مالىمدەمەسىندە.
تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ مالىمدەمەسىنە سايكەس، اڭگىمە بارىسىندا گرۋزيا اۋماعىندا تۇركيا اۋە كۇشتەرىنىڭ اسكەري-كولىك ۇشاعى قۇلاعان جەردەگى ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىنىڭ سوڭعى بارىسى تالقىلاندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ازەربايجاننان ۇشىپ شىققان تۇركيانىڭ C-130 اسكەري-كولىك ۇشاعى گرۋزيا اۋماعىندا اپاتقا ۇشىراعانىن جازعانبىز.
كوپ ۇزاماي مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركيا پرەزيدەنتىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى.