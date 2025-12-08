گرۋزيادا شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن ەلگە كىرۋدىڭ ەرەجەلەرى كۇشىنە ەندى
استانا. KAZINFORM - گرۋزيا 2026 -جىلدان باستاپ بارلىق شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدى ەنگىزدى. پوليسى جوق ازاماتتارعا ايىپپۇل نەمەسە ەلگە كىرۋگە تىيىم سالىنادى، دەپ حابارلايدى ەلدىڭ ۇلتتىق تۋريزم اكىمشىلىگى.
2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ گرۋزيا بارلىق شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ ەلگە كىرگەن كەزدە مەديتسينالىق ساقتاندىرۋى بولۋىن تالاپ ەتەتىن جاڭارتىلعان ساياساتتى ەنگىزدى. جارامدى ساقتاندىرۋ پوليسىنىڭ بولماۋى ەندى راسىمدىلىك بولىپ سانالمايدى.
ەلگە ساقتاندىرۋسىز كىرگەن تۇلعالارعا 300 لاري (شامامەن 110 دوللار) ايىپپۇل سالىنادى. بۇدان باسقا، ساياحاتشىعا ەلگە كىرۋگە رۇقسات بەرىلمەۋى مۇمكىن.
تالاپ ەتىلگەن پوليس شۇعىل امبۋلاتوريالىق كومەك ءۇشىن كەمىندە 5 مىڭ ا ق ش دوللارعا شۇعىل امبۋلاتوريالىق كومەكتى، جانە جازاتايىم وقيعالار، جاراقاتتار، كەنەتتەن بولاتىن اۋرۋلار جانە مەديتسينالىق ەۆاكۋاتسيالاۋ ءۇشىن كەمىندە 30 مىڭ ا ق ش دوللار تولەنۋىن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس.
ساقتاندىرۋ شەكارادان وتكەن ساتتەن باستاپ رەسىمدەلۋى جانە ەلدە بولۋ مەرزىمىنىڭ سوڭىنا دەيىن جارامدى بولىپ قالۋى ءتيىس. شەكارا قىزمەتتەرى بۇل قۇجاتتى اۋەجايلاردا دا، قۇرلىقتاعى شەكارادان ءوتۋ پۋنكتتەرىندە دە سۇراي الادى.
باستاپقىدا زاڭ 2024 -جىلدىڭ 1 - ماۋسىمىندا كۇشىنە ەنۋى ءتيىس ەدى، ءبىراق ونى جۇزەگە اسىرۋ 2026 -جىلدىڭ 1 -قاڭتارىنا دەيىن كەيىنگە قالدىرىلدى.
بۇعان دەيىن 2025 -جىلعى 1-قازاننان باستاپ گرۋزيادا شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلدە بولۋ مەرزىمىن بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتەتىن جانە كوشى-قون ۇدەرىستەرىن قاتاڭ باقىلاۋدى كوزدەيتىن جاڭارتىلعان ەرەجەلەر كۇشىنە ەنگەنىن جازعان بولاتىنبىز.