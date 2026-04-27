گرۋزيادا 18 جاستاعى قازاقستاندىق ازامات ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - گرۋزيادا 18 جاستاعى قازاقستان ازاماتى ەسىرتكىنى اسا ءىرى مولشەردە زاڭسىز ساتىپ الدى، ساقتادى جانە وتكىزۋگە جاردەمدەستى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالدى.
ول ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى گرۋزيا ءى ءى م مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەل اۋماعىندا ءارتۇرلى ۋاقىتتا 2008-جىلى تۋعان ەكى شەتەلدىك، ياعني قازاقستان جانە ۋكراينا ازاماتتارى ۇستالعان.
تەرگەۋ مالىمەتىنە سايكەس كۇدىكتىلەردى، ولاردىڭ ۋاقىتشا تۇراتىن جەرلەرىن ءتىنتۋ بارىسىندا اسا ءىرى مولشەردەگى «مەتادون» تاركىلەنگەن.
سونىمەن قاتار، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ەسىرتكىنى ولشەپ-وراۋعا پايدالانىلدى دەگەن بولجاممەن ءتيىستى ماتەريالداردى تاپقان.
تەرگەۋ امالدارى گرۋزيا قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 260-بابى بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقانى ناقتىلاندى. بۇل باپ بويىنشا 20 جىلعا دەيىن نەمەسە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دۋبايدا قازاقستاندىق ازامات ءومىر بويىنا سوتتالىپ كەتكەنى حابارلاندى.