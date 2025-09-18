گرۋزيا قازاقستان الدىنداعى قارىزىن تولىق وتەدى
استانا. KAZINFORM - گرۋزيا 2004 -جىلعى شىلدەدە پاريج كلۋبى اياسىندا جاسالعان سىرتقى قارىزدى قايتا قۇرىلىمداۋ تۋرالى كەلىسىمدەر بويىنشا نەسيە بەرۋشى ەلدەر الدىنداعى بارلىق مىندەتتەمەلەرىن تولىق وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى Commersant باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
پاريج كلۋبى - بۇل دامۋشى ەلدەردىڭ قارىزىن قايتا قۇرىلىمداۋمەن اينالىساتىن بەيرەسمي مەملەكەتتەر توبى. ول 1956 -جىلى قۇرىلعان جانە مۇشە ەلدەردىڭ كەلىسىمىمەن جۇمىس ىستەيدى.
باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، گرۋزيانىڭ جالپى قارىزى 225 ميلليون دوللاردان اسقان، ونىڭ ىشىندە 28 ميلليون دوللارى قازاقستانعا تيەسىلى بولعان. بۇل سوماعا 1999 -جىلعا دەيىنگى مەرزىمى وتكەن نەسيەلەر، 1999- 2004 -جىلدار ارالىعىنداعى قارىز بويىنشا پايىزدار، سونداي-اق 2004- 2006 -جىلدارعا جوسپارلانعان تولەمدەر كىرگەن.
قازاقستان الدىنداعى سوڭعى تولەم 636 مىڭ دوللاردى قۇراپ، 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە جۇزەگە اسىرىلدى. قارىزدى وتەۋ پروتسەسى 2011 -جىلى باستالىپ، بيىل تولىعىمەن اياقتالدى.
قازاقستاننان بولەك، گرۋزيا 2004 -جىلى مىناداي نەگىزگى نەسيە بەرۋشى ەلدەر الدىنداعى قارىزىن قايتا قۇرىلىمداعان بولاتىن:
رەسەي - 153 ميلليون دوللار
تۇركيا - 53,4 ميلليون دوللار
ارمەنيا - 19,6 ميلليون دوللار
ازەربايجان - 16,2 ميلليون دوللار
يران - 12,8 ميلليون دوللار
2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنە قاراي بۇل ەلدەرگە دە گرۋزيا بارلىق بەرەشەگىن تولىق قايتاردى.
قارىزدى وتەۋ گرۋزياعا قارجىلىق قىسىمدى ايتارلىقتاي ازايتىپ، مەرزىمى وتكەن نەسيەلەردى ءبىر جۇيەگە كەلتىرۋگە جانە ولاردىڭ تولەمىن كەيىنگە شەگەرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
گرۋزيا قارجى مينيسترلىگى قارىزدى وتەۋدىڭ اياقتالۋى ەلدىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن نىعايتۋ، حالىقارالىق سەرىكتەستەردىڭ سەنىمىن ارتتىرۋ جانە ەكونوميكالىق وسىمگە جاعداي جاساۋ تۇرعىسىنان ماڭىزدى قادام ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى گرۋزيانىڭ ەكونوميكالىق ساياساتىن وڭ باعالاعان بولاتىن.