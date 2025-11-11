ق ز
    20:30, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسى ماڭىندا تىكۇشاق قۇلادى – ب ا ق

    استانا. KAZINFORM - گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسى ماڭىندا تىكۇشاق قۇلادى. ول تۇرىك اسكەري تىكۇشاعى بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ءبىرقاتار ب ا ق جازىپ جاتىر.

    ا
    فوتو: ۆيدەو كادرى

    اقپارات قۇرالدارى «يمەدي» تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساعان.

    «الدىن الا اقپارات بويىنشا گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسى ماڭىندا تۇرىك اسكەري تىكۇشاعى قۇلادى»، - دەپ جازىلعان تەلەارنانىڭ Instagram پاراقشاسىندا.

    بۇل اقپارات رەسمي تۇردە راستالعان جوق. قازا تاپقاندار مەن جارالانعاندار تۋرالى دا مالىمەت تۇسپەگەن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
