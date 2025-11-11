20:30, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5
گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسى ماڭىندا تىكۇشاق قۇلادى – ب ا ق
استانا. KAZINFORM - گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسى ماڭىندا تىكۇشاق قۇلادى. ول تۇرىك اسكەري تىكۇشاعى بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ءبىرقاتار ب ا ق جازىپ جاتىر.
اقپارات قۇرالدارى «يمەدي» تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساعان.
«الدىن الا اقپارات بويىنشا گرۋزيا مەن ازەربايجان شەكاراسى ماڭىندا تۇرىك اسكەري تىكۇشاعى قۇلادى»، - دەپ جازىلعان تەلەارنانىڭ Instagram پاراقشاسىندا.
بۇل اقپارات رەسمي تۇردە راستالعان جوق. قازا تاپقاندار مەن جارالانعاندار تۋرالى دا مالىمەت تۇسپەگەن.