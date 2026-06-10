گرۋزيا نەكە ارقىلى ەلدە تۇرۋعا رۇقسات الۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭداتتى
استانا. KAZINFORM - گرۋزيا بيلىگى شەتەلدىكتەردىڭ ەلدە بولۋىن زاڭداستىرۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن جالعان نەكەلەرگە قارسى كۇرەستى كۇشەيتۋدى كوزدەپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ايماقتاعى ءتىلشىسى.
ەلدىڭ ءى ءى م حابارلاۋىنشا، گرۋزيا ازاماتى مەن شەتەلدىك اراسىندا ەلدە تۇرۋعا رۇقسات الۋ نەمەسە ەلدە زاڭدى تۇرۋدىڭ باسقا نەگىزدەرى ءۇشىن جاسالعان جالعان نەكەلەردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
زاڭ جوباسىنا سايكەس، مۇنداي بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن ايىپپۇل سالۋ، ءبىر جىلدان ەكى جىلعا دەيىن ءۇيقاماققا الۋ نەمەسە ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قولدانىلۋى مۇمكىن. شەتەلدىكتەرگە قاتىستى قوسىمشا شارالار دا ۇسىنىلدى: گرۋزيادان دەپورتاتسيالاۋ جانە ەلگە ەكى جىلدان ون جىلعا دەيىن كىرۋگە تىيىم سالۋ.
وزگەرىستەر پاكەتى كوشى-قون پروتسەستەرىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە، تۇرۋعا رۇقسات الۋ كەزىندە تەرىس پايدالانۋدىڭ الدىن الۋعا جانە كوشى-قون رەجيمىن بۇزۋدى انىقتاۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
ۆەدومستۆو سونداي-اق شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ گرۋزيادا بولۋىنا قاتىستى ەرەجەلەردى قاتاڭداتۋدى، كوشى-قون ورگاندارىنىڭ وكىلەتتىكتەرىن كەڭەيتۋدى جانە كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدى ۇسىنىپ وتىر.
پارلامەنت ماقۇلداعان جاعدايدا جاڭا ەرەجەلەر سوڭعى جىلدارى شەتەلدىكتەردىڭ ەلدە بولۋ نەگىزدەرىن باقىلاۋدى ۇنەمى كۇشەيتىپ كەلە جاتقان گرۋزيانىڭ كوشى-قون ساياساتىن قاتايتۋ جولىنداعى تاعى ءبىر قادام بولادى.
وسىعان دەيىن گرۋزيا يمميگراتسيالىق ەرەجەلەردى قاتاڭداتاتىنىن جازدىق.
سونداي-اق ەلدە 6 ايدان استام شەتەلدە جۇرگەن ازامات مەدساقتاندىرۋدان ايىرىلاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.