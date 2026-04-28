پەريزات قايراتتىڭ ىزىمەن: قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىسى ءمولدىر سۇيىنشالىگە قاتىستى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM – ق م ا استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى اسا ءىرى كولەمدەگى الاياقتىق دەرەگى بويىنشا بىرنەشە قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىسى ءمولدىر سۇيىنشالىگە قاتىستى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
تەرگەۋ امالدارىنا ساي 2021-2024-جىلدار ارالىعىندا ءمولدىر ءسۇيىنشالى Nura Elite كوتتەدج قالاشىعىن سالۋ دەگەن سىلتاۋمەن ازاماتتاردان قاراجات تارتقان.
«جوبا اياسىندا 37 كوتتەدج جانە 24 تاۋنحاۋس سالۋ كوزدەلگەن. الايدا بۇگىندە تاۋنحاۋستار تولىق اياقتالماعان (تەك قاڭقالارى تۇر)، 2023-جىلعى 4-توقسانعا دەيىن اياقتاۋ جونىندەگى مىندەت ورىندالماعان. ساتىپ الۋشىلارمەن الدىن الا ساتىپ الۋ-ساتۋ شارتتارى جاسالعان. ناتيجەسىندە 56 ادام جابىرلەنۋشى رەتىندە تانىلىپ، تارتىلعان قاراجاتتىڭ جالپى سوماسى 3,9 ميلليارد تەڭگە بولعان. ونىڭ ىشىندە 322 ميلليون تەڭگە ءمولدىر ءسۇيىنشالىنىڭ، جۇبايىنىڭ جانە اناسىنىڭ ەسەپشوتتارىنا اۋدارىلعان، سونداي-اق، 145 ميلليون تەڭگە قولما-قول اقشاعا اينالدىرىلعان»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ءبىر جىلجىمايتىن مۇلىكتى بىرنەشە رەت ساتۋ دەرەگى دە انىقتالعان. ماسەلەن، جابىرلەنۋشى تولىق تولەگەن كوتتەدجدىڭ ءبىرىن كۇدىكتى جەكە مىندەتى بويىنشا كەپىلگە قويىپ، كەيىن ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ اتىنا راسىمدەپ، بىرنەشە رەت قايتا ساتقان.
ءمولدىر ءسۇيىنشالى ساتىپ الۋشىلارمەن جەر ۋچاسكەلەرىنە قۇقىق بەرەتىن شارتتار جاساسقان، الايدا ولاردى يەلىكتەن شىعارۋعا زاڭدى قۇقىعى بولماعان. ۇلەسكەرلەردىڭ قاراجاتىنىڭ ءبىر بولىگى استانا قالاسىندا «اسىلحان» تۇرعىن ءۇي كەشەنىن سالۋعا ارنالعان جەر تەلىمىن ساتىپ الۋعا جۇمسالعان.
سونىمەن قاتار، قۇرىلىسقا قاجەت رۇقسات قۇجاتتارى بولماعانىنا قاراماستان، ول پەريزات قايراتتىڭ «ءبىز بىرگەمىز» قايىرىمدىلىق قورى ارقىلى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا مۇقتاج ايەلگە پاتەر بەرىلەتىنىن مالىمدەگەن. الايدا ءىس جۇزىندە تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسى باستالماعان.
سوت سانكسياسىمەن وعان ءۇي قاماق تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر.