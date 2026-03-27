پەريزات قايراتتىڭ اۆتوكولىگى ساتىلىمعا شىعارىلدى
استانا. KAZINFORM - سوتتالۋشىدان تاركىلەنگەن كولىكتەردىڭ ءبىرى 79 ميلليون تەڭگەگە باعالانىپ وتىر. دەگەنمەن، جىلجىمالى مۇلىك مەملەكەتتىك زاڭدى تۇلعالارعا بەرىلۋى دە مۇمكىن.
Sauda.e-qazyna.kz ەلەكتروندى ساۋدا پورتالىندا MERSEDES- BENZ S450 ماركالى اۆتوكولىكتىڭ قۇنى 79415000 تەڭگە دەپ كورسەتىلگەن. ول مەملەكەتتىك زاڭدى تۇلعالاردىڭ بالانسىنا بەرىلۋى دە ىقتيمال. سونىمەن قاتار ءبىر عانا تۇلعاعا ساتۋعا رۇقسات ەتىلەدى. وتىنىشتەر 7-ساۋىرگە دەيىن قابىلدانادى.
قۇجاتتا جازىلعانداي، قۇقىق قورعاۋ جانە ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا، سونداي-اق ق ر پرەزيدەنتىنىڭ، مەملەكەتتىك ساياسي قىزمەتشىلەردىڭ، ق ر پارلامەنتى دەپۋتاتتارىنىڭ، مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ولاردىڭ اپپاراتى قىزمەتكەرلەرىنىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتەتىن ورگاندارعا بۇل مۇلىك بەرىلمەيدى.
حابارلاندىرۋدا اۆتوكولىكتىڭ 2024-جىلى شىققانى، ءتۇسى قارا، ال مەملەكەتتىك ءنومىرى 777KPK01 ەكەنى جازىلعان. بۇل سيپاتتاما ق ر قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى 2024-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا جاريالاعان ۆيدەوداعى پەريزات قايراتتان تاركىلەنگەن كولىكپەن سايكەس كەلەدى.
سونىمەن بىرگە جىلجىمالى مۇلىكتىڭ «Pandora» سيگناليزاتسيالى كىلتى بار، شاناق ءنومىرى W1K2231611A132480، اككۋمۋلياتورى وشكەن (تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرۋ مۇمكىن ەمەس).
MERSEDES- BENZ S450 كولىگىنە تىيىم سالىنعان. ول قازىر استانادا تۇر. ال ساتۋشى – ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ استانا قالاسى مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ دەپارتامەنتى.
ەسكە سالايىق بۇعان دەيىن پەريزات قايرات 10 جىلعا، اناسى 7 جىلعا سوتتالعانىن جازعانبىز.
سونداي-اق سوت پەريزات قايرات پەن اناسىنا شىعارىلعان ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىردى.