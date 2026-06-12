پەريزات قايراتتان تاركىلەنگەن قانداي كولىكتەر مەملەكەتتىك ورگاندارعا بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - پەريزات قايراتتان تاركىلەنگەن قىمبات كولىكتەر قۇقىق قورعاۋ جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بالانسىنا وتكىزىلدى.
مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرماحان ادىلبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي اكتيۆتەر مەملەكەتتىك مەكەمەلەرگە تەك اۋكسيوندا ساتىلماعان جاعدايدا عانا بەرىلەدى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل تاجىريبە بيۋجەت قاراجاتىن ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ياعني مەملەكەتتىك ورگاندار جاڭا قىزمەتتىك كولىك ساتىپ الۋدىڭ ورنىنا تاركىلەنگەن مۇلىكتى پايدالانا الادى.
بۇل - بيۋجەت شىعىندارىن ازايتۋعا باعىتتالعان شارا. ەگەر كولىكتەردى اۋكسيون ارقىلى ساتۋ مۇمكىن بولماسا، ولاردى قۇقىق قورعاۋ جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ پايدالانۋىنا بەرۋ كوزدەلگەن. مۇنداي قۇقىق زاڭنامامەن بەكىتىلگەن، - دەدى نۇرماحان ادىلبەكوۆ.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن پەريزات قايراتتان تاركىلەنگەن 2024-جىلى شىعارىلعان قارا ءتۇستى Mercedes-Benz S450 اۆتوكولىگى مەملەكەت مەنشىگىنە وتكەنى حابارلانعان بولاتىن. قۇجاتتارعا سايكەس، كولىكتىڭ اككۋمۋلياتورى وتىرىپ قالعاندىقتان، ونىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تولىق تەكسەرۋ مۇمكىن بولماعان.
قانداي مۇلىك تاركىلەندى؟
2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى پەريزات قايراتتان تاركىلەنگەن مۇلىكتەردىڭ اۋكسيونعا شىعارىلاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
تاركىلەنگەن اكتيۆتەردىڭ قاتارىندا استاناداعى Vela Village كوتتەدج قالاشىعىنداعى جەكە تۇرعىن ءۇي، سونداي-اق Akbulak Riviera ،Sensata Plaza ،Highvill Ishim Gold جانە «كوك جايلاۋ» تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىندەگى بىرنەشە پاتەر مەن اۆتوتۇراق ورىندارى بار.
سونىمەن قاتار مەملەكەت مەنشىگىنە Mercedes-Benz S450 ،Lexus LX600 ،Mercedes-Benz EQE جانە Haval H6 GT سەكىلدى قىمبات كولىكتەر ءوتتى. بۇدان بولەك، گۇل بيزنەسىندەگى 100 پايىز ۇلەس، 97 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات جانە 22 مىڭ ا ق ش دوللارى تاركىلەنگەن.
تەرگەۋ بارىسىندا الەمدىك برەندتەردىڭ كۇننەن قورعايتىن كوزىلدىرىكتەرى، اياق كيىمدەرى مەن ءتۇرلى اكسەسسۋارلارى دا مەملەكەت پايداسىنا الىنعان.
قىلمىستىق ءىس قالاي باستالدى؟
پەريزات قايرات 2024-جىلدىڭ قاراشا ايىندا سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە كومەك رەتىندە جينالعان 1,5 ميلليارد تەڭگەنى جىمقىردى دەگەن كۇدىكپەن ۇستالعان بولاتىن. تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا، قايىرىمدىلىققا جينالعان قارجىنىڭ ءبىر بولىگى ەليتالىق جىلجىمايتىن مۇلىك، قىمبات اۆتوكولىكتەر مەن شەتەلدىك ساپارلارعا جۇمسالعان.
قارجىنى قولما-قول اقشاعا اينالدىرۋ ءۇشىن ول تۋىستارىن پايدالانعانى انىقتالدى. ءىس بويىنشا ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆا دا جاۋاپقا تارتىلدى.
كەيىن پەريزات قايرات پالەستينا تۇرعىندارىنا گۋمانيتارلىق كومەك رەتىندە جينالعان قاراجاتتى جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى. ال 2025-جىلدىڭ ناۋرىزىندا سوت شەشىمىمەن ونىڭ «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» قوعامدىق قورى تاراتىلدى.
سوت بارىسىندا جابىرلەنۋشىلەر قايىرىمدىلىققا الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى جارنامالارعا سەنىپ اقشا اۋدارعانىن مالىمدەدى. تەرگەۋ كەزىندە تاركىلەنگەن مۇلىكتىڭ تولىق ءتىزىمى دە جاريالاندى.
ناتيجەسىندە سوت پەريزات قايراتتى ورتاشا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى. ال ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆا 7 جىلعا سوتتالدى.