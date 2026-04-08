ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:43, 08 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پەريزات قايرات تۇرمەدە قانداي جۇمىس ىستەپ جۇرگەنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - پەريزات قايرات كولونيادا جۇمىسقا ورنالاستى. بۇل تۋرالى ءى ءى م قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى مالىمدەدى.

    Еріктіден миллиардерге дейін: Перизат Қайрат қазақстандықтардың сенімін қалай сән-салтанат көзіне айналдырды
    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، پەريزات قايرات مەكەمە ىشىندە ەڭبەككە تارتىلعان.

    «سوتتالعان ادام مەكەمەدە جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى، قىزمەتتىك بولمەلەردى تازالاۋمەن اينالىسادى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    پەريزات قايرات تۋرالى نە بەلگىلى؟

    پەريزات قايرات Biz Birgemiz Qazaqstan قايىرىمدىلىق قورىنىڭ ءتورايىمى، قازاقستانداعى بەلسەندى ەرىكتىلەر قوزعالىسىنىڭ جەتەكشىسى رەتىندە تانىمال بولدى.

    2024-جىلى 14-قاراشادا قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى پەريزات قايرات 1,5 ميللياردتى جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەنىن حابارلادى.

    2025-جىلى 25-شىلدەدە پەريزات قايرات ورتاشا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى مەكەمەدە 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ال پەريزات قايراتتىڭ اناسى 7 جىلعا سوتتالدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
