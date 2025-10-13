پەريزات قايرات كولونيادا جۇمىس ىستەي مە؟
استانا. KAZINFORM - پەريزات قايرات كولونيادا جۇمىس ىستەي مە؟ بۇل سۇراققا ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اباي قايىربەكوۆ جاۋاپ بەردى.
اباي قايىربەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، پەريزات قايراتتىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋى ونىڭ يگەرگەن داعدىسى مەن بوس جۇمىس ورىندارىنا بايلانىستى شەشىلەدى.
«ونىڭ قابىلەتىنە قاراي قولايلى بوس ورىنداردى قاراستىرامىز. ەگەر بىلىكتىلىگى جەتكىلىكسىز بولسا، مۇنداي سوتتالعانداردى وقىتامىز»، - دەدى ول.
ءى ءى م وكىلىنىڭ سوزىنشە، قاجەت بولعان جاعدايدا پەريزات قايرات كولونيا جانىنداعى كوللەدجدە نەمەسە كۋرستاردا وقىتىلادى.
پەريزات قايرات تۋرالى نە بەلگىلى؟
پەريزات قايرات - Biz Birgemiz Qazaqstan قايىرىمدىلىق قورىنىڭ ءتورايىمى، قازاقستانداعى بەلسەندى ەرىكتىلەر قوزعالىسىنىڭ جەتەكشىسى رەتىندە تانىمال.
2024-جىلى 14-قاراشادا قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى پەريزات قايرات 1,5 ميللياردتى جىمقىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەنىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، بيىل 25-شىلدەدە پەريزات قايرات ورتاشا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى مەكەمەدە 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ال پەريزات قايراتتىڭ اناسى 7 جىلعا سوتتالدى.
