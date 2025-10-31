پەريزات قايرات ءىسى: قولدان جاسالعان حاتتامالار مەن «Biz Birgemiz» قورىنىڭ قۇپياسى
استانا. KAZINFORM - قايىرىمدىلىق سىلتاۋىمەن ميللياردتاعان قاراجات جيناعان پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆا سوت ۇكىمىمەن باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، «Biz Birgemiz» قورى ارقىلى 3,5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە حالىقتان جينالعان قاراجات ماقساتسىز جۇمسالعان. ءىستىڭ ەگجەي- تەگجەيى، قولدان جاسالعان حاتتامالار مەن قارجى ىزدەرى Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «دەتالداعى شىندىق» باعدارلاماسىندا جاريالاندى.
سوت ۇكىمى جانە ايىپتاۋلار
2025-جىلدىڭ 25 -شىلدەسىندە استانادا پەريزات قايرات پەن اناسى عايني الاشبايەۆاعا قاتىستى اتىشۋلى سوت پروتسەسى اياقتالدى.
سوت شەشىمىمەن پەريزات قايرات 10 جىلعا، ال اناسى 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سونىمەن قاتار پەريزات قايراتقا قايىرىمدىلىق قىزمەتىمەن اينالىسۋعا تىيىم سالىندى.
ايىپتالۋشىلار كىنالارىن مويىنداعان جوق. ولاردىڭ ادۆوكاتتارى سوت ۇكىمىنە شاعىم ءتۇسىرۋ نيەتتەرىن ءبىلدىردى. قولدانىلعان باپتار اۋىر ساناتتاعى قىلمىس تۇرىنە جاتادى.
ءىستى تەرگەگەن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ ورتالىق اپپاراتى بولسا، زاڭدىلىقتى قاداعالاۋدى باس پروكۋراتۋرا جۇزەگە اسىردى.
اگەنتتىكتىڭ تەرگەۋ دەپارتامەنتىنىڭ 3-باسقارما اعا تەرگەۋشىسى ەرداۋلەت جاقىپ تۇسىندىرگەندەي، تەكسەرىس بارىسىندا قور قاراجاتىنىڭ ماقساتسىز جۇمسالعانى دالەلدەنگەن.
- «Biz Birgemiz» قوعامدىق بىرلەستىگى قارجىسىن تەكسەرۋ بارىسىندا قايىرىمدىلىق اتاۋىمەن جينالعان اقشا جەكە ماقساتتا پايدالانىلعانى انىقتالدى، - دەدى ول.
قوردىڭ قۇرىلۋ تاريحى: اتاۋى سەنىم ۇيالاتقان
33 جاستاعى اقتوبەلىك پەريزات قايرات العاش رەت 2024-جىلدىڭ كوكتەمىندە ەل نازارىن وزىنە اۋدارعان بولاتىن. ول كەزدە ەلىمىزدە ورال، توبىل، ەرتىس جانە ەمبى وزەندەرىنىڭ تاسۋى سالدارىنان ءبىرقاتار ءوڭىردى سۋ باسىپ، توتەنشە جاعداي جاريالانعان ەدى.
سول كەزدە بلوگەر الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بيلىكتى سىنعا الىپ، سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەندەرگە كومەك جەتپەي جاتقانىن جازعان. ارتىنشا جازباسىن ءوشىرىپ، كەشىرىم سۇراپ، گۋمانيتارلىق كومەك تاراتىپ جۇرگەن بەينەروليكتەردى جاريالاي باستادى.
سول ارقىلى ول كوپشىلىكتىڭ سەنىمىنە يە بولدى. كەيىن جۇرتتان تۇسكەن قايىرىمدىلىقتى جۇيەلەۋ ماقساتىندا جەكە قور قۇراتىنىن مالىمدەدى.
الايدا ونىڭ جوباسىنىڭ اتاۋى مۇلدە جاڭا ەمەس ەدى. 2018 -جىلى Halyk قورى Birgemiz.kz اتتى پلاتفورمانى ىسكە قوسقان بولاتىن. بۇل جوبا 2020 -جىلعى پاندەميا كەزىندە «Biz Birgemiz» («ءبىز بىرگەمىز» ) ۇرانىمەن تانىمال بولعان. وسى اتاۋ حالىقتىڭ ەسىندە قايىرىمدىلىقتىڭ سيمۆولىنا اينالىپ قالعان.
2021 -جىلى پەريزات قايرات ءدال وسى تانىمال ۇراندى پايدالانىپ، ءوز ۇيىمىن تىركەۋگە ارەكەت ەتتى.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، ول قۇرىلتايشىلار جينالىسىنىڭ №1 حاتتاماسىن جالعان تولتىرىپ، ەرىكتىلەردىڭ ەسىمدەرىن رۇقساتسىز ەنگىزگەن. ال حاتتاماداعى قولدار كەيىن قولدان جاسالعانى انىقتالدى.
1 -قازاندا ادىلەت دەپارتامەنتى «اتاۋى بار قورمەن ۇقساس» دەگەن سەبەپپەن تىركەۋدەن باس تارتقان سوڭ، 4 قازاندا ول قۇجاتتاردى قايتا راسىمدەپ، ۇيىم اتاۋىن «Biz Birgemiz Kazakhstan 2030» دەپ وزگەرتتى. بۇل جولى ۇيىم تىركەۋدەن ءوتتى.
الايدا ونىڭ زاڭدى مەكەنجايى رەتىندە كومپيۋتەرلىك كلۋبتىڭ عيماراتى كورسەتىلگەنى كەيىن بەلگىلى بولدى.
قۇجات بويىنشا ۇيىمنىڭ ماقساتى - ۆولونتەرلىكتى دامىتۋ جانە قايىرىمدىلىقپەن اينالىسۋ بولعان. پرەزيدەنتى رەتىندە پەريزات قايراتتىڭ ەسىمى جازىلدى.
«Biz Birgemiz» : سەنىمنەن سحەماعا
2021 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا بلوگەر استاناداعى Sheraton قوناق ۇيىندە رەابيليتاتسيالىق ورتالىق سالۋ ءۇشىن قاراجات جيناۋعا ارنالعان اۋكسيون وتكىزدى.
ءىس-شارا ءسان- سالتاناتپەن ۇيىمداستىرىلدى: تانىمال ارتىستەر، بلوگەرلەر، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالار مەن ولاردىڭ اتا-انالارى شاقىرىلدى.
رەسمي ەسەپ بويىنشا، اۋكسيوننان 12,6 ميلليون تەڭگە جينالدى.
الايدا الەۋمەتتىك جەلىدە پەريزات بۇل سومانى 48 ميلليون تەڭگە دەپ كورسەتىپ، ءتىپتى «بالالار ورتالىعىنا 100 ميلليون تەڭگەلىك عيمارات سىيعا تارتتىم» دەپ جازدى. تەرگەۋ انىقتاعانداي، مۇنداي عيمارات ەشقاشان بولماعان.
29-قاراشادا، اۋكسيوننان ەكى كۇن وتكەن سوڭ، پەريزات قايرات دۋبايعا ۇشىپ كەتەدى.
قايىرىمدىلىق ەسەبىنەن تۇسكەن قاراجاتپەن ول قوناقۇيدە تۇرىپ، ساۋدا بۋتيكتەرى مەن مەيرامحانالارعا 1 ميلليون 897 مىڭ تەڭگە جۇمساعان.
استانا قالاسى پروكۋرورىنىڭ اعا كومەكشىسى ارمان قىزىكەن بۇل دەرەكتى راستادى.
- بارلىق تولەمدەر بانك ارقىلى جاسالعان. ياعني ىزدەرى انىق ساقتالعان، - دەدى ول.
قايىرىمدىلىق قارجىسى مەن ءسان-سالتانات
جاڭا جىلدى پەريزات اناسى عايني الاشبايەۆامەن بىرگە دۋبايدا قارسى العان. تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالعانداي، اناسىنىڭ ەسەپشوتىنا دا قايىرىمدىلىق قاراجاتىنان اۋدارىمدار تۇراقتى تۇردە ءتۇسىپ تۇرعان.
2022 -جىلدىڭ قاڭتارىنا دەيىن ۇشاق بيلەتتەرىنە، تاكسي مەن مەيرامحانالارعا شامامەن 1,5 ميلليون تەڭگە جۇمسالعان.
وسىلايشا، قايىرىمدىلىق رەتىندە جينالعان قاراجات زاڭسىز جولمەن يەمدەنىلىپ، 21 ميلليون 600 مىڭ تەڭگە پايدا كەلتىرگەن.
تەرگەۋشى ەرداۋلەت جاقىپ بۇل تۋرالى بىلاي دەدى:
- پەريزات پەن اناسىنىڭ زاڭدى تابىس كوزى بولماعان. ولاردىڭ اتىنا تىركەلگەن اۆتوكولىكتەر مەن پاتەرلەردىڭ اقشاسى ءدال وسى قور ەسەبىنەن الىنعان. پەريزات اناسىنىڭ ەسەپشوتىن پايدالانىپ، تۇسكەن قاراجاتتى قولما-قول اقشاعا اينالدىرىپ وتىرعان، - دەدى ول.
قوعام الدىنداعى بەدەل جەكە بيزنەسكە اينالعان
2022-2023 -جىلدارى پەريزات قايرات ءوز بەدەلىن پايدالانىپ، ءتۇرلى كومپانيالار مەن بانكتەرگە «بالالارعا كومەك» ۇرانىمەن رەسمي حاتتار جولداعان. سول ارقىلى ول 105 ميلليون تەڭگە جيناعان.
ءبىراق بۇل اقشانىڭ ەداۋىر بولىگى جەكە شىعىندارعا جۇمسالعانى انىقتالدى. ءتىپتى 3 ميلليون 290 مىڭ تەڭگە ستوماتولوگيالىق ەمگە، تاعى بىرنەشە ميلليون ساندىك بۇيىمدار مەن ساياحاتقا كەتكەن.
اناسى سول جىلى 37 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ءوز شوتىنا اقشا العان.
جالپى 2022 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكەۋىنىڭ زاڭسىز تابىسى 126 ميلليون تەڭگەدەن اسقان.
- كوپتەگەن ازامات ءوز ەركىمەن اقشا اۋدارعانىن ايتىپ، سوتقا قاتىسۋدان باس تارتتى. ءبىراق ءبىز ولاردىڭ شىن مانىندە الدانعانىن، اقشا جالعان قايىرىمدىلىق ارقىلى جينالعانىن دالەلدەدىك. بۇل قارجى پەريزات قايراتتىڭ ءساندى ءومىر سالتىن قارجىلاندىرعان، - دەدى پروكۋرور ارمان قىزىكەن.
جالعان ءومىربايان مەن شىندىققا جاناسپايتىن مالىمەتتەر
پەريزات قايرات ءوزىن نوتتينگەم ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇلەگى، كەيىن كەمبريدج ستۋدەنتى دەپ تانىستىرعان.
الايدا سوتقا ۇسىنىلعان رەسمي قۇجاتتار بويىنشا، ول 2006 -جىلى اقتاۋ قالاسىنداعى ونەر كوللەدجىنە ءتۇسىپ، تەك ءبىرىنشى كۋرستى عانا اياقتاعان.
ول شەتەلدىك كومپانيالاردا جۇمىس ىستەگەنىن، ءتىپتى ب ا ءا- دە ەت ونىمدەرىن ەكسپورتتايتىن وتباسىلىق بيزنەسى بارىن ايتقان. ءبىراق بۇل دەرەكتەر دە جالعان بولىپ شىقتى.
قايىرىمدىلىق سالاسىندا بۇرىن- سوڭدى بولماعان كولەمدەگى الاياقتىق دەرەگى قوعامدى ءدۇر سىلكىندىردى.
پەريزات قايرات ءىسى بويىنشا تەرگەۋ ماتەريالدارى 109 تومدى قۇرايدى.
بۇل جاعداي ەلىمىزدەگى قايىرىمدىلىق سالاسىن قۇقىقتىق تۇرعىدان رەتتەۋ قاجەتتىگىن، سونداي-اق ازاماتتىق بەلسەندىلىك پەن سەنىمگە سۇيەنەتىن ۇيىمداردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى.
اسحات رايقۇل