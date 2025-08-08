پەريزات قايرات ءىسى قايىرىمدىلىق قورلارعا ساباق بولدى ما
استانا. KAZINFORM - «اسار- ۇمە» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ جەتەكشىسى اسحات نۇرماشەۆ BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا Biz Birgemiz قايىرىمدىلىق قورىنىڭ بۇرىنعى جەتەكشىسى پەريزات قايراتتىڭ ىسىنە قاتىستى ويىن ورتاعا سالدى.
ەسكە سالا كەتسەك، «اسار- ۇمە» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ باسشىسى اسحات نۇرماشەۆ پەريزات قايرات جەتەكشىلىك ەتكەن قورعا 200 ميلليون تەڭگە اۋدارعان.
- سوت ءوتتى. ۇكىم شىقتى. ءبىز پەريزات قايراتتىڭ قورىن تانىس بولسا دا تەكسەردىك. ويتكەنى، 2021-2023 -جىلدارى ونىڭ ادالدىعىنا كۇمان تۇسكەن سەبەپتەر دە بولماعان، ەشكىم ولاي ويلاماعان. ءبىز اقشا جيناپ بولساق تا، بىردەن ول قورعا اۋدارمادىق. ويتكەنى، ول كىسى ايتاتىن ابۋ-دابيدە حالىقارالىق گۋمانيتارلىق حاب قويماسى بار، مەندە اككرەديتاتسيا بار، گازا سەكتوردىڭ جازىقسىز جاپا شەككەن حالقىنا كومەكتىڭ ءبىرىنشى پارتياسى كەتتى دەگەن ەدى. ءبىز سەنبەي، ارىپتەستەرىمىزبەن اپارا الاسىڭ با دەدىك، راسىمەن ءسوز جوق، ءبىز باردىق كوردىك، ابۋ- دابيگە باردىق، شىنىمەن اككرەديتاتسياسى بار، شىعىندى ءوزى تولەدى، - دەدى اسحات نۇرماشيەۆ پودكاست بارىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، پەريزات قايراتتىڭ پالەستينا ەلشىلىگىمەن دە كەلىسىمشارتى بولعان.
- كەيىن پالەستينا جانە اراب ەلدەرىنىڭ ەلشىسىمەن تانىستىردى. ءبىر ايدان سوڭ كەلىسىمشارت جاساسىپ، اقشانى قورعا اۋداردىق. كەلىسىمشارت بويىنشا 2023 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا قارجى اۋداردىق، جەلتوقساندا بۇكىل ەسەپتى تاپسىرۋ كەرەك بولاتىن، ءبىراق ەسەپ سوزىلدى. ونىڭ بىرنەشە سەبەبى بولدى جانە دە قاڭتاردا ەسەپ تاپسىرماساڭ سوتقا بەرەمىز دەپ تىكە ايتتىق. ەسەپتى تاپسىردى، ءبىراق قابىلداعان جوقپىز. سوت شەشىمى ايدان انىق، قۇجاتتار قولدان جاسالعان بولىپ شىقتى، ياعني اقشا كەتپەگەن. ءبىز ول كەزدە مامان بولماعاندىقتان انىقتاي المادىق. سوتتا بولدىق، كۋاگەرلەردىڭ ايتۋى بويىنشا قاراشادان اۋداردىق، جەلتوقسان ايىندا قىمبات كولىكتەر، پاتەرلەر الىپ جاتتى، تاڭعالدىق، - دەيدى ول.
ەسكە سالساق، 25-شىلدەدە ەلوردا سوتى «Biz birgemiz» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ بۇرىنعى جەتەكشىسى پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆاعا ۇكىم شىعاردى. پەريزات قايرات 10 جىلعا، اناسى 7 جىلعا سوتتالدى.
كەيىننەن پەريزات قايراتتىڭ ادۆوكاتى ۇكىم زاڭسىز ەكەنىن، اپپەلياتسيالىق تارتىپپەن داۋلايتىنىن ايتتى.