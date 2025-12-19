رەيتينگتەن شىعىپ قالعان جانىبەك ءالىمحان ۇلى تۋرالى ساراپشىلار نە دەيدى
استانا. قازاقپارات - Ring Magazine دەپ اتالاتىن بەدەلدى پورتالى WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن ءوزىنىڭ ۇزدىك بوكسشىلارىنىڭ رەيتينگىنەن شىعارىپ تاستادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
Ring Magazine بوكس سايتى ورتا سالماقتاعى ۇزدىك بوكسشىلاردىڭ رەيتينگىن جاڭارتتى.
بۇل تىزىمدە WBO جانە IBF تيتۋلدارىنىڭ يەسى قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا ورىن بۇيىرماعان، ال بۇعان دەيىن ول ءبىرىنشى ورىندا تۇراتىن.
دەرەككوز بۇعان وتاندىق بوكسشىنىڭ دوپينگ سىناماسىنىڭ وڭ كورسەتكىشى سەبەپ ەكەنىن العا تارتادى. ەستەرىڭىزدە بولسا، جەلتوقساننىڭ باسىندا ءالىمحان ۇلى دوپينگ داۋىنا ۇشىرادى، ونىڭ قانىنان تىيىم سالىنعان پرەپارات - مەلدوني تابىلعانى تۋرالى حابارلاندى. تيىسىنشە جەرلەسىمىزدىڭ كۋبالىق ەريسلاندي لارامەن ايقاسى وتپەي قالدى.
دەگەنمەن بوكسشىنىڭ ءوزى ەشقانداي تىيىم سالىنعان پرەپارات قابىلداماعانىن، تاماعى مەن دارۋمەندەرىن دە وزگەرتپەگەنىن ايتادى. ونىڭ كومانداسى VADA- دان B سىناماسىن اشۋدى سۇراپ وتىر.
Ring Magazine - امەريكاندىق تانىمال پورتال. باستاپقىدا بوكس جۋرنالى رەتىندە 1922-جىلى قۇرىلعان. بۇگىندە ونلاين-باسىلىم جاڭالىقتار، رەيتينگ پەن جەكپە-جەكتەرگە ساراپتامالار ۇسىنادى.
وسى رەتتە تانىمال ساراپشى ءارى Fightnews باسىلىمىنىڭ باس رەداكتورى كارل فرايتاگ بۇل ءىستى «وتە كۇماندى» دەپ وتىر.
Fightnews.com تىلشىلەرىنە بەرگەن سۇحباتىندا فرايتاگ جانىبەككە تاعىلعان ايىپتاردىڭ قيسىنسىز ەكەنىن ايتىپ، دوپينگتىڭ ادەيى قولدانىلعانىنا سەنبەيتىنىن جەتكىزدى.
بۇل - كارەراسىنداعى ەڭ ماڭىزدى جەكپە-جەك. ءۇش الەم چەمپيونى بەلبەۋى، ومىرىندەگى ەڭ ۇلكەن گونورار جانە وسىنداي ناتيجە. مەن ءالىمحان ۇلى مەلدونيدى سانالى تۇردە قابىلدادى دەپ ويلامايمىن. مەلدوني - بوكستا ايتارلىقتاي ارتىقشىلىق بەرەتىن پرەپارات ەمەس. ونىڭ ۇستىنە قارسىلاسى 42 جاستاعى ەريسلاندي لارا ەدى، - دەدى ساراپشى.
فرايتاگتىڭ ايتۋىنشا، جانىبەك بۇعان دەيىن دە ءوزىن «تازا سپورتتى» ۇستاناتىن بوكسشى رەتىندە كورسەتىپ كەلگەن جانە ۇنەمى دوپينگ باقىلاۋىنان ءوتىپ وتىرعان.
مەن قاستاندىق جاسالدى دەپ ايتا المايمىن، ءبىراق جانىبەك بۇل ماسەلەنى ءوز كومانداسىمەن مۇقيات تالداۋى كەرەك. بۇل - كەم دەگەندە كوماندا تاراپىنان كەتكەن سالعىرتتىق نەمەسە… وزدەرىڭىز ءتۇسىنىپ وتىرعان شىعارسىزدار، - دەپ استارلاپ جەتكىزدى ول.
سونىمەن قاتار، كارل فرايتاگ دوپينگتىڭ ەكىنشى سىناماسى (B- پروبا) تەرىس ناتيجە كورسەتەدى دەگەنگە سەنبەيتىنىن ايتتى. ونىڭ بولجامىنشا، سىناما وڭ بولىپ شىقسا، بوكسشىنى ديسكۆاليفيكاتسيا كۇتىپ تۇر جانە چەمپيوندىق بەلبەۋلەرىنەن ايىرىلۋى مۇمكىن.
IBF پەن WBO ۇيىمدارى دوپينگ داۋلارىنا وتە قاتاڭ قارايدى. بۇل WBC نەمەسە WBA سياقتى جۇمساق ۇيىمدار ەمەس. پرەپارات ادەيى مە، كەزدەيسوق پا - ولارعا ءبارىبىر. بۇل جەردە جانىبەكتىڭ جولى بولمادى، - دەدى ساراپشى.
فرايتاگ ءالىمحان ۇلىنىڭ رينگكە قايتا ورالۋى 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن دە جوققا شىعارمايدى. دەگەنمەن، ول بوكسشىنىڭ بولاشاعىنا ۇمىتپەن قارايتىنىن اتاپ ءوتتى.
جانىبەكتى «جەرلەۋگە» اسىقپاس ەدىم. ءتىپتى بەلبەۋلەرىنەن ايىرىلسا دا، ونىڭ قايتادان الەمدىك دەڭگەيگە ورالۋىنا مۇمكىندىگى بار. بۇل وڭاي بولمايدى، ءبىراق ابدەن مۇمكىن، - دەپ تۇيىندەدى ول.
ال The Ring جۋرنالىنىڭ جۋرناليسى، beIN SPORTS تەلەارناسىنىڭ پروديۋسەرى ءارى Roy Jones Jr. Boxing Promotions كومپانياسىنىڭ وكىلى رايان و’حارانىڭ ويى باسقاشا بولىپ شىقتى.
جاقسى ەمەس… مەن ونىڭ ءبىراز ۋاقىت بويى بىردەڭە قابىلداپ جۇرگەنىن سەزگەنمىن. بالكىم، ول بەلگىلى ءبىر كەزەڭدە ستەرويدتار قولدانعان، ءارى بۇل وعان ۇزاق ۋاقىت بويى بايقالماي كەلگەن. بوكستا دوپينگ ماسەلەسى كەڭ تارالعان، - دەدى و’حارا.
ايتا كەتەيىك، ءالىمحان ۇلى مەن كۋبالىق ەريسلاندي لارا اراسىنداعى جەكپە-جەك 6 نان 7-جەلتوقسانعا قاراعان ءتۇنى ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىنداعى سان-انتونيو قالاسىندا ورنالاسقان Frost Bank Center ارەناسىندا ءوتۋى ءتيىس بولعان. بۇل كەزدەسۋ بوكس كەشىنىڭ قوسالقى باستى جەكپە-جەگى رەتىندە جوسپارلانعان ەدى. الايدا رينگكە شىعاردىڭ الدىندا قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ دوپينگ-سىناعىنان مەلدوني انىقتالىپ، جەكپە-جەك وتپەي قالدى.