ەريسلاندي لارا جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ورنىنا شىققان جاڭا قارسىلاسىن تاس-تالقان ەتتى
استانا. KAZINFORM - سان-انتونيو قالاسىندا (تەحاس، ا ق ش) وتكەن بوكس كەشىندە كۋبالىق ەريسلاندي لارا (31-3-3، 19 KO) ورتا سالماقتاعى WBA الەم چەمپيونى اتاعىن ۆەنەسۋەلالىق يوحان گونسالەسپەن (36-4، 34 KO) قورعادى.
12 راۋندقا جوسپارلانعان ايقاس تولىق مەرزىمگە سوزىلىپ، لارانىڭ ايقىن باسىمدىعىمەن اياقتالدى. قازىلار القاسى ءبىر اۋىزدان جەڭىستى كۋبالىققا بەردى - 118:108، 119:107، 120:106. جەكپە-جەك بارىسىندا لارا قارسىلاسىن ەكى رەت نوكداۋنعا ءتۇسىردى. وسىلايشا ول كاسىبي رينگتەگى 32-جەڭىسىنە قول جەتكىزىپ، چەمپيوندىق بەلدىگىن ساقتاپ قالدى. ال گونسالەس مانسابىنداعى بەسىنشى جەڭىلىسىنە ۇشىرادى.
ەسكە سالايىق، ەريسلاندي لارانىڭ باستاپقى قارسىلاسى - WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى بولۋى ءتيىس ەدى. الايدا جەكپە-جەككە بىرنەشە كۇن قالعاندا قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ دوپينگ سىناماسىنان تىيىم سالىنعان مەلدوني زاتى تابىلىپ، كەزدەسۋ شۇعىل تۇردە توقتاتىلعان. سونىڭ ناتيجەسىندە لاراعا جەدەل تۇردە جاڭا قارسىلاس - يوحان گونسالەس ۇسىنىلدى.