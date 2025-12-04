ەريسلاندي لارا جانىبەك ءالىمحان ۇلىن جازالاۋدى تالاپ ەتتى
استانا. قازاقپارات - WBA نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى، كۋبالىق بوكسشى ەريسلاندي لارا دوپينگ داۋىنا بايلانىستى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن قاتاڭ جازالاۋدى تالاپ ەتتى.
7-جەلتوقساندا سان-انتونيودا (تەحاس، ا ق ش) وتەدى دەپ جوسپارلانعان ءۇش بەلدىك ءۇشىن ايقاس سوڭعى ساتتە توقتاتىلعان ەدى. سەبەبى 15-قاراشادا الىنعان جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ سىناماسىنان مەلدوني تابىلعان. وسىعان بايلانىستى جەكپە-جەك رەسمي تۇردە كەيىنگە قالدىرىلىپ، لارا ەندى ۆەنەسۋەلالىق يوحان گونسالەسپەن كەزدەسەدى.
مەنىڭ ويىمشا، ول مىندەتتى تۇردە جازالانۋى كەرەك. دوپينگ-تەست وڭ ناتيجە كورسەتتى. 32 جاستاعى بوكسشى 42 جاستاعى قارسىلاسىمەن ايقاس الدىندا تىيىم سالىنعان زاتتاردى قولدانعان. بۇل ءۇشىن ول جاۋاپقا تارتىلۋى ءتيىس، - دەدى لارا امەريكالىق جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.