ۇرىمجىدە قازاقتىڭ مۋزىكالىق اسپاپتارىمەن تانىسۋعا كەلەتىندەردىڭ قاراسى قالىڭ
ءۇرىمجى. KAZINFORM - بىرنەشە جىلدان بەرى شىڭجاڭ ونەر ينستيتۋتى جانىنداعى «ۇيعىردىڭ ون ەكى مۇقامى» كورمە پاۆيلونىندا قازاقتىڭ ۇلتتىق مۋزىكا اسپاپتارى دارىپتەلىپ ءجۇر.
اتاپ ايتقاندا، بۇل ينستيتۋتتا ۇيعىردىڭ تاريحي مۋزىكالىق جادىگەرى، رۋحاني قازىناسى سانالاتىن «ون ەكى مۇقام» ساز ونەرىنەن بولەك، قازاق پەن قىرعىزدىڭ، تاجىكتەردىڭ مادەنيتىنە ارنالعان قۇندى جادىگەرلەر بارشىلىق.
وسى وقۋ ورنىنىڭ وقىتۋشىلارى شىڭجاڭ اۋماعىنداعى از ۇلتتاردىڭ تىلىندە جازىلعان اندەردى زەرتتەۋگە ۇلەس قوسقان مۋزىكاتانۋشى ۆان تۋنشۋدى ەرەكشە قۇرمەتتەيدى. وسىدان 20 جىل بۇرىن «يۋنەسكو» «ون ەكى مۇقامدى» ۇيعىر حالقىنىڭ رۋحاني قازىناسى، ۇلتتىق مۋزىكا مۇراسى رەتىندە تىزىمىنە قوستى. ۆ. تۋنشۋ 1950-جىلدارى «ۇيعىردىڭ ون ەكى مۇقامى» جايىندا دەرەكتەردى جيناقتاپ، اۋەندەردى تاسپاعا تۇسىرگەن. زەرتتەۋشى ءوز ءومىرىن نەگىزىنەن شىڭجاڭداعا ونەرگە ارناعان.
قازىر ۇيعىر مۇقامى مۋزىكا ونەرى بۇكىل الەمگە تانىمال بولدى. «ون ەكى مۇقام» - حالىق اراسىنا كەڭ تارالعان جاندى مۋزىكانىڭ ءداستۇرلى مەكتەبى، سونداي-اق عاسىردان عاسىرعا جالعاسقان حالىقتىق ءان-جىر مەن كوركەم ونەردىڭ داستاندارى نەگىزىندە قالىپتاسقان.
شىڭجاڭ ونەر ينستيتۋتى جانىنداعى مۋزەيدىڭ قىزمەتكەرى فيلورا فارحادتىڭ ايتۋىنشا، وسىندا مۋزىكاتانۋشى ۆان تۋنشۋدىڭ ەڭبەكتەرى قويىلعان، سونداي-اق قازاق، ۇيعىر، قىرعىز جانە تاجىكتەردىڭ ۇلتتىق اسپاپتارىنىڭ بارلىق ءتۇرى شىڭجاڭ اۋماعىنان جيناقتالعان.
- بىزگە ا ق ش- تان، انگليادان، كانادادان، يندونەزيادان ءبىراز تۋريست كەلىپ، وسىنداعى اسپاپتاردىڭ ءارالۋاندىعىنا ءتانتى بولدى. بەس جىل بۇرىن اشىلعان بۇل مۋزەيدەگى قۇندى جادىگەرلەردى كورۋگە كەلەتىندەردىڭ قاراسى قالىڭ. ءۇرىمجىنى بىزدە ءان مەن ءبيدىڭ ورتالىعى دەپ جيى ايتادى، سوندىقتان وسى سۇرانىستى زاڭدى قۇبىلىس دەپ ويلايمىن، - دەيدى ف. فارحاد.
قازىر مۋزەيدە 150 گە جۋىق اسپاپ بار. ولاردىڭ كوبى اعاشتان جاسالعاندىقتان، ەرەكشە كۇتىمدى قاجەت ەتەدى.
- بىزدە قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپاپتارى كوپ جيناقتالعان. ونەر ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتتەرى دە وسى اسپاپتار جايىندا كەڭىرەك مالىمەت الۋعا تىرىسادى، - دەدى ف. فارحاد.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ءۇرىمجى مارافونىندا قانداستارىمىز توپ جاردى.