ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:41, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    ۇرىمجىدە قازاقتىڭ مۋزىكالىق اسپاپتارىمەن تانىسۋعا كەلەتىندەردىڭ قاراسى قالىڭ

    ءۇرىمجى. KAZINFORM - بىرنەشە جىلدان بەرى شىڭجاڭ ونەر ينستيتۋتى جانىنداعى «ۇيعىردىڭ ون ەكى مۇقامى» كورمە پاۆيلونىندا قازاقتىڭ ۇلتتىق مۋزىكا اسپاپتارى دارىپتەلىپ ءجۇر.

    ا
    Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform
    Үрімжіде қазақтың музыкалық аспаптарымен танысуға келетіндердің қарасы қалың
    Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

    اتاپ ايتقاندا، بۇل ينستيتۋتتا ۇيعىردىڭ تاريحي مۋزىكالىق جادىگەرى، رۋحاني قازىناسى سانالاتىن «ون ەكى مۇقام» ساز ونەرىنەن بولەك، قازاق پەن قىرعىزدىڭ، تاجىكتەردىڭ مادەنيتىنە ارنالعان قۇندى جادىگەرلەر بارشىلىق.

    Үрімжіде қазақтың музыкалық аспаптарымен танысуға келетіндердің қарасы қалың
    Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

    وسى وقۋ ورنىنىڭ وقىتۋشىلارى شىڭجاڭ اۋماعىنداعى از ۇلتتاردىڭ تىلىندە جازىلعان اندەردى زەرتتەۋگە ۇلەس قوسقان مۋزىكاتانۋشى ۆان تۋنشۋدى ەرەكشە قۇرمەتتەيدى. وسىدان 20 جىل بۇرىن «يۋنەسكو» «ون ەكى مۇقامدى» ۇيعىر حالقىنىڭ رۋحاني قازىناسى، ۇلتتىق مۋزىكا مۇراسى رەتىندە تىزىمىنە قوستى. ۆ. تۋنشۋ 1950-جىلدارى «ۇيعىردىڭ ون ەكى مۇقامى» جايىندا دەرەكتەردى جيناقتاپ، اۋەندەردى تاسپاعا تۇسىرگەن. زەرتتەۋشى ءوز ءومىرىن نەگىزىنەن شىڭجاڭداعا ونەرگە ارناعان.

    Үрімжіде қазақтың музыкалық аспаптарымен танысуға келетіндердің қарасы қалың
    Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

    قازىر ۇيعىر مۇقامى مۋزىكا ونەرى بۇكىل الەمگە تانىمال بولدى. «ون ەكى مۇقام» - حالىق اراسىنا كەڭ تارالعان جاندى مۋزىكانىڭ ءداستۇرلى مەكتەبى، سونداي-اق عاسىردان عاسىرعا جالعاسقان حالىقتىق ءان-جىر مەن كوركەم ونەردىڭ داستاندارى نەگىزىندە قالىپتاسقان.

    Үрімжіде қазақтың музыкалық аспаптарымен танысуға келетіндердің қарасы қалың
    Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

    شىڭجاڭ ونەر ينستيتۋتى جانىنداعى مۋزەيدىڭ قىزمەتكەرى فيلورا فارحادتىڭ ايتۋىنشا، وسىندا مۋزىكاتانۋشى ۆان تۋنشۋدىڭ ەڭبەكتەرى قويىلعان، سونداي-اق قازاق، ۇيعىر، قىرعىز جانە تاجىكتەردىڭ ۇلتتىق اسپاپتارىنىڭ بارلىق ءتۇرى شىڭجاڭ اۋماعىنان جيناقتالعان.

    Үрімжіде қазақтың музыкалық аспаптарымен танысуға келетіндердің қарасы қалың
    Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

    - بىزگە ا ق ش- تان، انگليادان، كانادادان، يندونەزيادان ءبىراز تۋريست كەلىپ، وسىنداعى اسپاپتاردىڭ ءارالۋاندىعىنا ءتانتى بولدى. بەس جىل بۇرىن اشىلعان بۇل مۋزەيدەگى قۇندى جادىگەرلەردى كورۋگە كەلەتىندەردىڭ قاراسى قالىڭ. ءۇرىمجىنى بىزدە ءان مەن ءبيدىڭ ورتالىعى دەپ جيى ايتادى، سوندىقتان وسى سۇرانىستى زاڭدى قۇبىلىس دەپ ويلايمىن، - دەيدى ف. فارحاد.

    Үрімжіде қазақтың музыкалық аспаптарымен танысуға келетіндердің қарасы қалың
    Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

    قازىر مۋزەيدە 150 گە جۋىق اسپاپ بار. ولاردىڭ كوبى اعاشتان جاسالعاندىقتان، ەرەكشە كۇتىمدى قاجەت ەتەدى.

    Үрімжіде қазақтың музыкалық аспаптарымен танысуға келетіндердің қарасы қалың
    Фото: Руслан Ғаббасов/Kazinform

    - بىزدە قازاقتىڭ ۇلتتىق اسپاپتارى كوپ جيناقتالعان. ونەر ينستيتۋتىنىڭ ستۋدەنتتەرى دە وسى اسپاپتار جايىندا كەڭىرەك مالىمەت الۋعا تىرىسادى، - دەدى ف. فارحاد.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ءۇرىمجى مارافونىندا قانداستارىمىز توپ جاردى.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار