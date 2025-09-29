ريمدە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ءمۇسىنى ورناتىلادى
استانا. KAZINFORM - بيىل ريم قالاسىندا قازاقتىڭ باس اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ءمۇسىنى ورناتىلادى. بۇل تۋرالى اقوردادا يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللامەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- كەلىسسوز بارىسىندا مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى ودان ارى نىعايتۋ ىسىنە نازار اۋداردىق. بۇگىن ەلوردا كوشەلەرىنىڭ بىرىنە يتاليانىڭ ۇلى ساياحاتشىسى ماركو پولونىڭ اتى بەرىلدى. كەلەسى جىلى يتاليادا «كوشپەندىلەر التىنى» كورمەسى وتكىزىلمەك. سونداي-اق نەاپولدەگى كونە سان-كارلو تەاترىندا اباي وپەراسىن قويۋ جوسپارلانعان. بيىل ريم قالاسىندا قازاقتىڭ باس اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ءمۇسىنى ورناتىلادى. وسى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، يگى باستاماعا قولداۋ بىلدىرگەنى ءۇشىن يتاليا حالقىنا شىنايى ريزاشىلىعىمدى جەتكىزگىم كەلەدى. ءبىز مۇنى قازاقتىڭ مادەني مۇراسىنا كورسەتىلگەن قۇرمەت پەن شىنايى دوستىق پەيىلدىڭ كورىنىسى دەپ قابىلدايمىز. وسىنداي تاعلىمدى ءىس-شارالار حالىقتارىمىزدى جاقىنداتا تۇسەتىنى ءسوزسىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللانى ءبىرىنشى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.