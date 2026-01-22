ريم پاپاسى: سوعىس قايتادان «سانگە» اينالىپ بارادى
ۆاتيكان. KAZINFORM - الەم قازىر سوعىس قايتادان «سانگە» اينالىپ، ادامنىڭ قادىر- قاسيەتىنىڭ ءمانى جوعالىپ بارا جاتقان كەزەڭدى باستان وتكەرىپ وتىر، دەپ مالىمدەدى ۆاتيكان مەملەكەتىنىڭ باسشىسى پاپا ليەۆ XIV. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.
ءداستۇرلى تۇردە سارسەنبى سايىن ۆاتيكانداعى پاۆەل زالىندا وتەتىن جالپى اۋديتوريادا سويلەگەن سوزىندە پاپا الەمدەگى جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىستاردى توقتاتۋعا شاقىردى.
- ادام قادىر- قاسيەتىنىڭ ءمانى بارعان سايىن جويىلىپ، سوعىس قايتادان سانگە اينالىپ بارا جاتقان وسى تاريحي ساتتە، بەيبىتشىلىك ءۇشىن دۇعا ەتەيىك، - دەدى ليەۆ XIV، كەلىسىم مەن ادىلەت جولدارىن ىزدەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ.
ۆاتيكاننىڭ باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پاپا ليەۆ XIV كۇردىستان دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ (ك د پ) ءتوراعاسى ماسۋد بارزانيمەن جەكە كەزدەسۋ وتكىزگەن.
كەزدەسۋدەگى كەلىسسوزدەردىڭ ەگجەي-تەگجەيى جاريالانبادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ريم پاپاسى پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋعا شاقىردى.