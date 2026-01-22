ق ز
    10:06, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ريم پاپاسى: سوعىس قايتادان «سانگە» اينالىپ بارادى

    ۆاتيكان. KAZINFORM - الەم قازىر سوعىس قايتادان «سانگە» اينالىپ، ادامنىڭ قادىر- قاسيەتىنىڭ ءمانى جوعالىپ بارا جاتقان كەزەڭدى باستان وتكەرىپ وتىر، دەپ مالىمدەدى ۆاتيكان مەملەكەتىنىڭ باسشىسى پاپا ليەۆ XIV. بۇل تۋرالى انادولى اگەنتتىگى جازدى.

    Рим папасы: соғыс қайтадан « сәнге» айналып барады
    Фото: Анадолы

    ءداستۇرلى تۇردە سارسەنبى سايىن ۆاتيكانداعى پاۆەل زالىندا وتەتىن جالپى اۋديتوريادا سويلەگەن سوزىندە پاپا الەمدەگى جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىستاردى توقتاتۋعا شاقىردى.

    - ادام قادىر- قاسيەتىنىڭ ءمانى بارعان سايىن جويىلىپ، سوعىس قايتادان سانگە اينالىپ بارا جاتقان وسى تاريحي ساتتە، بەيبىتشىلىك ءۇشىن دۇعا ەتەيىك، - دەدى ليەۆ XIV، كەلىسىم مەن ادىلەت جولدارىن ىزدەۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ.

    ۆاتيكاننىڭ باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پاپا ليەۆ XIV كۇردىستان دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ (ك د پ) ءتوراعاسى ماسۋد بارزانيمەن جەكە كەزدەسۋ وتكىزگەن.

    كەزدەسۋدەگى كەلىسسوزدەردىڭ ەگجەي-تەگجەيى جاريالانبادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ريم پاپاسى پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋعا شاقىردى.

