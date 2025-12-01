ريم پاپاسى پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - ريم پاپاسى لەۆ XIV پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋ مەن تانۋدى ۇزاق جىلعا سوزىلعان پالەستينا-يزرايل قاقتىعىسىنىڭ «جالعىز شەشىمى» دەپ اتادى. ول ءتيىستى مالىمدەمەنى جەكسەنبى، 30-قاراشادا تۇركيادان ليۆانعا ۇشۋى كەزىندە جاسادى، دەپ حابارلايدى DW.
- يزرايلدىڭ بۇل شەشىمدى ءالى دە قابىلداماي وتىرعانىن ءبىلىپ وتىرمىز، ءبىراق ءبىز ونى جالعىز شەشىم دەپ سانايمىز. ءبىز سونداي-اق يزرايلمەن دوسپىز جانە ەكى تاراپ اراسىندا دەلدال بولۋعا تىرىسامىز، بۇل ولارعا بارلىعى ءۇشىن ءادىل شەشىمگە جاقىنداۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ جاۋاپ بەردى لەۆ XIV تۇرىك ءتىلشىسىنىڭ سۇراعىنا.
ريم- كاتوليك شىركەۋى باسشىسىسىنىڭ تۇركياعا 27-قاراشادا باستالعان ساپارى جانە ودان كەيىنگى 2-جەلتوقسانعا دەيىن ليۆانعا ۇشۋى - ليەۆ XIV- ءتىڭ مامىر ايىندا سايلانعاننان بەرى العاشقى شەتەلدىك ساپارى.
ۆاتيكان پالەستينانى مەملەكەت رەتىندە 2015 -جىلى رەسمي تۇردە تانىدى. بۇل قازىرگى ريم پاپاسىنىڭ الدىنداعى ريم پاپاسى فرانتسيسك قاسيەتتى تاققا كەلگەننەن كەيىن ەكى جىل وتكەن سوڭ بولدى. ۆاتيكاننىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەتتىڭ پالەستينانى 2013 -جىلى، اۆتونوميا ب ۇ ۇ-دا باقىلاۋشى مارتەبەسىن العان كەزدە ءىس جۇزىندە تانىعانىن اتاپ ءوتتى.
سول كەزدە يزرايل س ءى م ۆاتيكاننىڭ شەشىمى تاياۋ شىعىستاعى بەيبىتشىلىك پروتسەسىنە ىقپال ەتپەيتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
قاراشانىڭ ورتاسىندا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ اۋماقتىڭ كەز كەلگەن جەرىندە پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋعا قارسىلىعى وزگەرمەگەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، قىركۇيەك ايىندا ترامپ پەن نەتانياحۋ گازاداعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.
22-قىركۇيەكتە فرانسيا پرەزيدەنتى ماكرون بۇۇ باس اسسامبلەياسىندا پالەستينانى مويىنداعانى تۋرالى مالىمدەمە جاسادى.
پورتۋگاليا باسقا ەلدەردەن كەيىن پالەستينانى مويىندادى.
ونىڭ الدىندا كانادا، اۋستراليا جانە ۇلى بريتانيا پالەستينا مەملەكەتىن مويىندايتىنىن جاريالادى. كانادا پالەستينانى رەسمي تۇردە مويىنداعان G7 ەلدەرىنىڭ ءبىرىنشىسى بولدى.
بۇعان دەيىن پالەستيناعا قارجىلىق قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن 12 مەملەكەت كواليتسيا قۇرعانىن جازعان بولاتىنبىز.
