ريم پاپاسى العاشقى شەتەلدىك ساپارىن اياقتادى
استانا. قازاقپارات – 2-جەلتوقساندا ريم پاپاسى ليەۆ XIV- ءتىڭ العاشقى ەلشىلىك ساپارى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى VaticanNews.
جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 13 ساعات 48 مينۋتتا ITA Airways اۋەكومپانياسىنىڭ اۋليە اكە مىنگەن Airbus A320neo ۇشاعى بەيرۋت حالىقارالىق اۋەجايىنان شىعىپ، شامامەن ءتورت ساعاتتان كەيىن ريمگە جەتتى.
ۇشۋ قوشتاسۋ راسىمىنەن كەيىن ءوتتى. وندا ريم پاپاسى ليۆانداعى ساپارىنىڭ ەڭ ەستە قالارلىق ساتتەرىن ەسكە الىپ، بەيبىتشىلىككە ءۇمىت ءبىلدىردى جانە تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستى توقتاتۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن ريم پاپاسى ليەۆ XIV پالەستينا مەملەكەتىن قۇرۋ مەن تانۋدى ۇزاق جىلعا سوزىلعان پالەستينا-يزرايل قاقتىعىسىنىڭ «جالعىز شەشىمى» دەپ اتاعان ەدى. ول بۇل مالىمدەمەنى جەكسەنبى، 30-قاراشادا تۇركيادان ليۆانعا ۇشۋى كەزىندە جاسادى.
شەتەلگە العاشقى ساپارىندا تۇركياعا دا باردى.
ريم پاپاسى العاشقى ساپارىندا تۇركيا مەن ليۆانعا بەيبىتشىلىك تۋرالى ۇندەۋىن جەتكىزەتىنىن جازعان ەدىك.