ۇرىلار بانكتەن شامامەن 30 ميلليون ەۋرو توناپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - گەرمانياداعى Sparkasse بانكىندە سەيفتەردى بۇزۋ سالدارىنان مىڭداعان ادام زارداپ شەكتى، دەپ حابارلايدى DW.
گەلزەنكيرحەن قالاسىنداعى Sparkasse بانكىنىڭ بولىمشەسىندە شامامەن 3200 سەيف بۇزىلعان، سالدارىنان 2500 دەن استام ادام زارداپ شەكتى. تولىق سومانى ايتۋ مۇمكىن ەمەس، ويتكەنى بانك ادەتتە سەيفتەردىڭ ىشىندەگى مۇلىكتىڭ ناقتى قۇرامىن بىلمەيدى؛ وندا كوبىنە اقشا، التىن جانە زەرگەرلىك بۇيىمدار ساقتالادى.
دەگەنمەن، ساراپشىلار بۇل جاعدايدى گەرمانيانىڭ كريمينالدى پوليتسيا تاريحىنداعى ەڭ ءىرى ۇرلىقتاردىڭ ءبىرى دەپ سيپاتتايدى.
ۇرلىق 29-جەلتوقسان دۇيسەنبى كۇنى تۇندە انىقتالعان، سول كەزدە ءورت سيگناليزاتسياسىنىڭ ىسكە قوسىلۋىنا بايلانىستى ءورت سوندىرۋشىلەر مەن پوليتسەيلەر بانك عيماراتىن تەكسەرگەن.
تەرگەۋ دەرەكتەرى بويىنشا، قىلمىسكەرلەر قوسالقى اۆتوتۇراق ارقىلى جانە بىرنەشە بولمەدەن ءوتىپ، سەيف بولمەسىنىڭ قابىرعاسىن تەسىپ، بۇزىپ كىرگەن. بۇل ءۇشىن ولار مىقتى ارنايى بۋردى قولدانعان.
كۋالاردىڭ ايتۋىنشا، قىلمىس بولعان كەزدە بىرنەشە ەر ادام ۇلكەن سومكەلەرىمەن اۆتوتۇراقتىڭ باسپالداعىندا تۇرعان. بەينەجازبالاردان گاننوۆەردەن ۇرلانعان ءنومىرى بار قارا اۆتوكولىك كورىنەدى.
گەلزەنكيرحەندەگى بانك عيماراتى الدىندا الاڭداعان كليەنتتەردىڭ جينالۋىنا قاراماستان، Sparkasse بانكى ءوز سايتىندا بولىمشەگە بارماۋعا كەڭەس بەردى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز ساقتاندىرۋ كومپانياسىمەن بىرگە كليەنتتەرگە مۇمكىندىگىنشە ىڭعايلى تۇردە زالالدى وتەۋ جولىن كەلىسىپ جاتىرمىز، - دەپ حابارلادى بانك.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پاريجدەگى لۋۆرگە ۇرى ءتۇسىپ، ناپولەوننىڭ اشەكەيلەرى قولدى بولعان ەدى.