ۇرىمجىدەن ۆەلوسيپەدپەن شىعىپ، قازاقستاندى ارالاعان قازاق قىزى
استانا. KAZINFORM - ۇرىمجىدەن استاناعا دەيىن ءجۇرىپ وتكەن بۇرلەن ادىلەت قىزى بيىل قازاقستاننىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىن ارالاپ، ۇزاق ۆەلوساپارىن ەلوردادا اياقتادى.
76 كۇنگە سوزىلعان ساياحاتى بارىسىندا ول 19 قالانى ارالاپ، ەلدىڭ تابيعاتىمەن جانە ءار ءوڭىردىڭ تىنىس-تىرشىلىگىمەن تانىستى. ۆەلوساياحاتشى بۇگىن Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىنا قوناق بولدى.
بۇرلەن ادىلەت قىزىنىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ العاشقى ساپارى ۇرىمشىدەن الماتىعا دەيىنگى باعىتتى قامتىعان. سول كەزدە ول تاريحي وتانىنا قونىس اۋدارعان. ال بيىلعى ساپارىندا قازاقستاننىڭ وڭىرلەرىن ارالاپ، تۋعان جەرىنىڭ تابيعاتىن جاقىنىراق تانىعان. ونىڭ سوزىنشە، ەكى ساياحاتتىڭ ماقساتى دا، اسەرى دە وزگەشە بولعان.
- بۇرىننان ۆەلوسيپەدپەن ۇزاق ساپارعا شىعىپ جۇرگەن ادامداردى جيى كورەتىنمىن. ءبىر كۇنى «قارتايعاندا جاستىق شاعىمدى ەسكە السام، قانداي ەستەلىكتەرىم بولادى؟» دەگەن وي كەلدى. سول ساتتەن باستاپ ەرەكشە اسەر مەن ۇمىتىلماس ەستەلىك ءۇشىن ساياحاتقا شىعۋدى ۇيعاردىم. العاشقى ساپارىمدا وتانىما العاش رەت قونىس اۋدارىپ كەلگەن ەدىم. ەكىنشى ساپارىمدا تۋعان جەردىڭ ەلدىڭ ءار ءوڭىرىن ارالاپ، جاقىنىراق تانىدىم، - دەدى ول.
بۇرلەن ادىلەت قىزى ساپارىن ءساۋىر ايىندا باستاپ، ەكى ايدان استام ۋاقىت جولدا بولعان. وسى ۋاقىت ىشىندە ول 19 قالانى ارالاپ ۇلگىرگەن.
- مارشرۋتتى جوسپارلاعاندا قاي قالادان باستايتىنىمدى بىردەن شەشە المادىم. تەك ساپاردىڭ سوڭعى نۇكتەسى استانا بولاتىنىن انىق ءبىلدىم. ءبىر ايعا جۋىق ويلانىپ، جولدى اقتاۋدان باستاۋدى ءجون كوردىم. وسىلايشا ەلدىڭ بارلىق ءوڭىرىن قامتۋعا مۇمكىندىك تۋدى. باعىتىم باتىستان - وڭتۇستىككە، وڭتۇستىكتەن - شىعىسقا، ودان سولتۇستىككە، كەيىن ەلدىڭ ورتالىعىنا قاراي جالعاستى، - دەدى ساياحاتشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ ءار ءوڭىرى وزىنشە ەرەكشە. الايدا ماڭعىستاۋ دالاسى وعان قاتتى ۇناعان ەكەن.
- ماڭعىستاۋدىڭ تابيعاتى ەرەكشە اسەر ەتتى. شولەيتتى دالاسىنىڭ وزىندىك سۇلۋلىعى بار، جولدارى دا وتە جاقسى. اتىراۋ حالقىنىڭ قوناقجايلىعى ءتانتى ەتتى. ال ورال قالاسىنىڭ باي تاريحى قىزىقتىردى. وسى تۇستا باتىس پەن وڭتۇستىك ءوڭىر تۇرعىندارىنا ەرەكشە العىس ايتقىم كەلەدى. ولار مەنى جىلى قارسى الىپ، قولدان كەلگەن كومەگىن ايامادى، - دەدى بۇرلەن ادىلەت قىزى.
ساياحاتشى قازاق حالقىنىڭ قوناقجايلىعىنا ەرەكشە ريزا بولعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، وڭتۇستىك ءوڭىر تۇرعىندارى شىعىس قازاقستانعا جەتكەنگە دەيىنگى ايالدايتىن ورىندارىن الدىن الا ۇيىمداستىرىپ بەرگەن.
- كۇن سايىن شامامەن 30 شاقتى ادام توقتاپ، جاعدايىمدى سۇراپ، كومەك ۇسىناتىن. بۇل ماعان ۇلكەن كۇش-جىگەر بەردى. الەۋمەتتىك جەلىدەگى وقىرماندارىم دا ۇيىنە قوناققا شاقىرىپ، جول بويىندا قولداۋ كورسەتتى. كۇندەلىكتى تاڭعى ساعات 4 تەن كەشكى 9-10 عا دەيىن جولدا بولدىم. ماقساتىم - ءبىر كۇندە كەلەسى ەلدى مەكەنگە نەمەسە وڭىرگە جەتۋ. سوندىقتان ءتۇندى دالادا وتكىزگەن ەمەسپىن، - دەدى ول.
ۇزاققا سوزىلعان ساپار بارىسىندا بۇرلەن ادىلەت قىزىنا جولدان كەزدەستىرگەن مارعاۋى سەرىك بولدى. ول مىسىعىنا «ورال» دەگەن اتاۋ بەرگەن.
- ورال قالاسى ساپارىمداعى ءۇشىنشى ايالداما بولدى. سول جەردە جولدان ءبىر مىسىقتى كەزدەستىردىم. جالعىز جۇرگەندىكتەن ونى وزىمە سەرىك ساناپ، «ورال» دەپ اتادىم. ونىڭ تاعى ءبىر سيمۆولدىق ءمانى بار. مەن دە تاريحي وتانىما قايتا ورالعان جانمىن. سوندىقتان بۇل اتاۋدى ەرەكشە ىرىمداپ قويدىم، - دەدى بۇرلەن ادىلەت قىزى.
بۇرلەن ادىلەت قىزى ساپارداعى ەڭ ۇلكەن قيىندىق فيزيكالىق جۇكتەمە بولعانىن ايتتى. ۆەلوساياحاتتى ءساۋىر ايىندا باستاعاندىقتان، كوكتەمگى سالقىن جەلدىڭ اسەرىنەن تىزەسى اۋىرعان. وسكەمەن قالاسىنا جەتكەندە ەم قابىلداپ، كەيىن جولىن جالعاستىرعان ەكەن.
ايتا كەتەيىك، «بۇگىن. LIVE» باعدارلاماسىندا BaiQymyz-2026 فەستيۆالىنىڭ جەڭىمپازى ءاليا قابدۋلينا دا قوناق بولدى.